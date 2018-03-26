64 человека погибли во время пожара в торговом центре в Кемерове. Что известно?

64 человека, в том числе 9 детей, погибли во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Возгорание удалось потушить лишь спустя 12 часов. По данным МЧС России, пожарная сигнализация здания не сработала, а многие погибшие не смогли покинуть здание из-за закрытых дверей.

Что случилось?

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался днем 25 марта, пожарные смогли локализовать возгорание только через 12 часов. По данным Следственного комитета России, в пожаре погибли 64 человек, еще шесть человек остаются под завалами здания.

Пожар начался на четвертом этаже центра, где находились игровые площадки и кинотеатры. Следственный комитет России рассматривает две причины возгорания: замыкание в электросети или случайный поджог поролона в игровой зоне.

Пожарная сигнализация в здании не сработала, а пожарные выходы оказались заблокированными, отсутствовала организованная эвакуация посетителей и работников центра. Многим пришлось выбираться самостоятельно.

Следственный комитет России сообщил о том, что охранник торгового центра после сигнала о возгорании выключил пожарную сигнализацию. Местонахождение сотрудника службы безопасности сейчас неизвестно — милиция решает, задерживать его или нет.

Среди погибших — дети

Как минимум, девять детей погибли в кинозалах центра на четвертом этаже. По сообщениям российских СМИ, после начала пожара они сообщали родственникам, что не могут выйти из залов и прощались с ними.

Многие пытались спастись, выпрыгивая из окон. Кого-то спасателям удалось поймать с помощью растянутых одеял, но многие получили травмы и переломы. Как минимум, 40 человек доставили в больницы.

26 марта в Кемеровской области объявили трехдневный траур. Возле торгового центра образовался стихийный мемориал в память о погибших — жители города приносят туда цветы, свечи и мягкие игрушки.

Реакция властей

25 марта федеральные телеканалы не изменяли свою сетку вещания и не показывали того, что происходило в Кемерове в прямом эфире. «Первый канал», «Россия-24» и НТВ объявили о пожаре в вечерних выпусках новостей. На следующий день, 26 марта, каналы объявили о том, что из сетки вещания сняты развлекательные передачи.

Президент России Владимир Путин направил в Кемерово главу МЧС России Владимира Пучкова, чтобы он руководил ликвидацией последствий пожара.

По наблюдениям очевидцев, на месте пожара не было губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Сам Тулеев объяснил, что не приехал по просьбе главы МЧС — якобы его кортеж мог бы помешать спасательным работам.

Власти объявили, что семьям погибших и пострадавших выделят по миллиону рублей компенсации.

Правоохранительные органы России возбудили уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и нарушения пожарной безопасности. Полиция задержала четырех человек, среди которых владелец и ответственный за пожарную безопасность торгового центра.

По сообщению телеграм-канала Mash, ответственный за пожарную безопасность в торговом центре Александр Никитин не имел специального образования и никогда не работал со специальной техникой, а по образованию он — повар.

По числу жертв пожар в Кемерово стал одним из крупнейших пожаров в России, среди которых пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми в 2009 году, где погибли 153 человека, и пожар в психоневрологическом интернате в Новгородской области в 2013 году, жертвами которого стали 37 человек.