«Умный город» без «Хуавэя». Кыргызские программисты предлагают решения, пока власти готовят ответы

После того, как правительство Кыргызстана разорвало контракт с китайской компанией «Хуавэй» по реализации «Умного города», некоторые кыргызские специалисты заявили, что в стране уже есть возможности для запуска такого проекта своими силами.

Соглашение с «Хуавэем» разорвали 14 марта. Тогда в правительстве заявили, что «Умный город» в Кыргызстане все же запустят. А 24 марта премьер-министр Сапар Исаков сказал, что Кыргызстан реализует «Умный город» сам, и стоить проект будет меньше $60 млн, которые на него собирались потратить при сотрудничестве с китайской компанией.

«[Мы] приняли решение, что Кыргызстан реализует проект собственными силами, средствами, с привлечением трех крупных структур», — заявил Исаков.

«Структуры» — это ГРС, которая разработает программное обеспечение, «Кыргызтелеком», который будет протягивать оптоволоконные линии для камер, и мэрии Бишкека и Оша — они займутся установкой камер и светофоров на улицах.

В правительстве пока не говорят, что конкретно сейчас происходит с «Умным городом» — пресс-секретарь премьера Урмат Кабылова сказала корреспонденту Kloop.kg, что в апреле пройдет совещание о проекте, куда пригласят и журналистов.

Тем временем, Государственная регистрационная служба готовит новые базы данных специально к появлению проекта.

«Мы ведем подготовительную работу по обновлению баз данных транспортных средств и водителей. Для того, чтобы “Умный город” заработал, эти базы должны быть новыми», — сказал представитель ГРС Мелис Эржигитов.

Сможем сделать сами

Президент кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения Азис Абакиров заявил, что в Кыргызстане есть специалисты и возможности для запуска проекта уровня «Умного города», но в правительстве никто к отечественным IT-шникам не идет.