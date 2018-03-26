«Умный город» без «Хуавэя». Кыргызские программисты предлагают решения, пока власти готовят ответы

После того, как правительство Кыргызстана разорвало контракт с китайской компанией «Хуавэй» по реализации «Умного города», некоторые кыргызские специалисты заявили, что в стране уже есть возможности для запуска такого проекта своими силами.
Соглашение с «Хуавэем» разорвали 14 марта. Тогда в правительстве заявили, что «Умный город» в Кыргызстане все же запустят. А 24 марта премьер-министр Сапар Исаков сказал, что Кыргызстан реализует «Умный город» сам, и стоить проект будет меньше $60 млн, которые на него собирались потратить при сотрудничестве с китайской компанией.
«[Мы] приняли решение, что Кыргызстан реализует проект собственными силами, средствами, с привлечением трех крупных структур», — заявил Исаков.
«Структуры» — это ГРС, которая разработает программное обеспечение, «Кыргызтелеком», который будет протягивать оптоволоконные линии для камер, и мэрии Бишкека и Оша — они займутся установкой камер и светофоров на улицах.
В правительстве пока не говорят, что конкретно сейчас происходит с «Умным городом» — пресс-секретарь премьера Урмат Кабылова сказала корреспонденту Kloop.kg, что в апреле пройдет совещание о проекте, куда пригласят и журналистов.
Тем временем, Государственная регистрационная служба готовит новые базы данных специально к появлению проекта.
«Мы ведем подготовительную работу по обновлению баз данных транспортных средств и водителей. Для того, чтобы “Умный город” заработал, эти базы должны быть новыми», — сказал представитель ГРС Мелис Эржигитов.
Сможем сделать сами
Президент кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения Азис Абакиров заявил, что в Кыргызстане есть специалисты и возможности для запуска проекта уровня «Умного города», но в правительстве никто к отечественным IT-шникам не идет.
«Мы посчитали, что наши компании обладают возможностью помочь городу с точки зрения программного обеспечения. […] Мы видим, что необходимость нашей поддержки в этом проекте есть», — сказал Абакиров.
Он не назвал конкретных IT-компаний, которые могли бы заняться запуском проекта «Умный город» — Абакиров объяснил, что сейчас он готовит обращение ко всем IT-компаниям Кыргызстана.
«Ко многим обращаюсь и призываю их прислать предложения для правительства, если мы будем с ними вести диалог», — сказал он.
Абакиров не назвал конкретных сроков запуска проекта, если правительство Кыргызстана доверит его местным компаниям.
«Здесь идет речь о разработке программного обеспечения, либо [мы можем] предложить технические решения по этому вопросу. […] Если нацеливаться не на быстрый результат, а на долгосрочную перспективу, то самое главное — опыт наших компаний останется и будет культивироваться в стране», — объяснил Абакиров.
По его мнению, только после консультаций с экспертами и анализа технического задания станет известна сумма, за которую можно запустить проект «Умный город» силами отечественных компаний.
«Среди кыргызских специалистов есть [такие], которые уже работали с такими проектами и их можно привлечь к запуску “Умного города”. […] Мы следим за опытом зарубежных компаний. Не надо придумывать велосипед — что-то можно взять [за рубежом], а если решение дорогое, то сделать самим», — добавил Абакиров.
По его словам, пока правительство не проявило интереса к идеям кыргызских IT-специалистов и не обращалось к ним.
«Это не будет бесплатно»
Глава компании NSP Эрмек Ниязов заявил, что Кыргызстан мог бы реализовать «Умный город» своими силами, но поэтапно.
«Нам для начала нужно решить вопросы безопасности, то есть штрафовать за нарушения. А [потом] в “Умный город” добавят другие опции: поиск преступников и распознавание лиц», — сказал Ниязов.
По его мнению, реализовывать весь проект сразу — тяжело и дорого, поэтому можно начать с камер дорожного наблюдения, а затем наращивать возможности системы. Тем более, что большая часть инфраструктуры для камер в Кыргызстане есть.
«У нас много компаний, сотовых операторов, у которых есть свои сети, и город окутан оптоволоконными кабелями», — отметил он. По словам Ниязова, Кыргызстан может начать ставить камеры и разрабатывать программное обеспечение для них на этой основе.
Ниязов добавил, что эта работа кыргызских специалистов не будет бесплатной.
«Мы хотим сделать это как партнерство, где мы предоставляем инфраструктуру, а уполномоченный правительством орган будет нам за это платить. Операторам связи — за аренду каналов, дата-центрам — за хранение данных и сервера, программистам — за программы», — объяснил он.
По его словам, эти деньги правительство может выплачивать за счет штрафов, которые будут собирать с водителей. Но конкретную цену запуска проекта Ниязов назвать не смог, объяснив это тем, что некоторые необходимые ресурсы на это у кыргызских компаний уже есть.
«Умный город»
11 января правительство подписало контракт с китайской компанией «Хуавэй» об установке камер видеофиксации нарушений на дорогах Бишкека и Оша. Проект оценили в $60 млн, а власти собирались возвращать эти деньги китайской компании за счет сбора штрафов с водителей.
Первые камеры на дорогах Бишкека должны были появиться еще в конце января, однако позже их установку перенесли на неопределенный срок. В пресс-службе компании «Хуавэй» 13 марта пояснили, что камеры проходят тестирование в Узбекистане, и в скором времени их должны привезти в Кыргызстан.
На следующий день правительство объявило, что выходит из соглашения с компанией «Хуавэй» — потому что она сорвала сроки выполнения проекта. Тогда же в правительстве объявили, что запуск «Умного города» все-таки состоится, но его «реализацию модифицируют».
Власти обещают оборудовать камерами перекрестки и дороги Бишкека еще с 2011 года. Сначала этот проект носил название «Безопасный город», однако позже его начали называть «Умным городом».
Правительство успело дважды провести тендер на установку дорожных камер видеофиксации — первый прошел с нарушениями, а компания-победитель второго тендера «Стилсофт Бишкек» была вынуждена судиться с властями из-за его результатов.