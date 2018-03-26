Встреча Калыбека Султанова (слева), который тогда был министром транспорта Кыргызстана, с делегацией «Эксимбанка» Китая. Банк выделил $400 млн кредита на строительство дороги Север-Юг. Всего Кыргызстан должен ему больше $1,7 млрд. Фото: «Кабар»

Правительство Кыргызстана ограничило себя в количестве денег, которые страна может занимать у одного кредитора — лимит должен быть не более 50% от общего объема внешнего долга. К этому показателю ближе всего китайский «Эксимбанк». Кыргызстан должен ему более $1,7 млрд — это более 43% внешнего долга страны.

Что случилось?

Правительство Кыргызстана приняло стратегию управления госдолгом страны до 2020 года — она вступила в силу 23 марта. По новому документу, долг Кыргызстана перед одним кредитором не должен превышать 50% от всего внешнего госдолга страны.

Лимит установили для поддержки устойчивости экономики, и чтобы снизить риски, связанные с внешним долгом.

Что это значит?

Кыргызстан должен иностранным кредиторам около $3,9 млрд, и $1,7 млрд из них он задолжал Китаю — точнее, китайскому государственному «Эксимбанку». Это более 43% от всего внешнего долга страны.

На втором месте по сумме выданных Кыргызстану кредитов идет Международная ассоциация развития, входящая в группу Всемирного банка — ей Кыргызстан должен более $681 млн — 17,5% от общего внешнего долга.

Это означает, что Кыргызстан не сможет до бесконечности брать кредиты, например, у китайского «Эксимбанка». Но, если доля долга перед ним достигнет 50%, страна может брать деньги у других международных кредитных организаций Китая.

Исследователи американского аналитического центра Center for Global Development называют Кыргызстан «финансово уязвимым» перед Китаем из-за размера кредитного долга.

В середине марта посол Китая Сяо Цинхуа заявил, что у Кыргызстана нет иного выхода, кроме того, как погасить свои долги перед Китаем. Это может означать, что Китай не будет списывать долги, как это было с Россией, которая списала $240 млн кыргызского долга в начале 2018 года.

«Китай выдает кредиты на облегченных условиях. Мы все знаем, что Кыргызстан извлек из этого выгоду. Погашение кредита будет осуществляться по соглашению. Китайская сторона не рассматривает иные варианты», — сказал посол.

До января 2017 года в Кыргызстане существовало ограничение суммы госдолга — он не должен был превышать 60% ВВП страны. Но летом 2016 года экс-президент Алмазбек Атамбаев упразднил этот лимит — с тех пор размер долга Кыргызстана определяет правительство «с учетом международных показателей».

На что Кыргызстан берет кредиты у китайского банка?

Всего Кыргызстан должен «Эксимбанку» $1,7 млрд.

Кредит в $400 млн в 2014 году Кыргызстан взял на строительство альтернативной трассы Север-Юг. По этому кредиту Кыргызстан в течение 20 лет должен выплатить Китаю вместе с процентами около $500 млн.

Строительство трассы планируют закончить в 2020 году, для его завершения Кыргызстану потребуется еще $450 млн. В правительстве думают о том, чтобы в будущем сделать проезд по этой трассе платным.

Модернизацию ТЭЦ Бишкека также провели за $386 млн китайского кредита. Вместе с процентами Кыргызстан должен выплатить Китаю около $500 млн. Строить новый блок ТЭЦ начали в 2013 году, а завершили летом 2017 года.

После аварии, которая произошла на централи в январе 2018 года, депутаты парламента Кыргызстана начали изучать расходы на модернизацию — они подозревают, что при строительстве нового блока ТЭЦ была коррупция.

Сильный общественный резонанс вызвали документы, который распространил бывший директор централи Нурлан Омуркул уулу. По этим документам, плоскогубцы закупались по $320, а огнетушители по 1600$. Омуркул уулу заявил, что стоимость модернизации могла быть завышена примерно на $100 млн.

Также выданный Китаем кредит был потрачен на строительство подстанции «Датка» и линию электропередач «Датка-Кемин» — это $208 млн и $389 млн.