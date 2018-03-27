Как власти видят Бишкек 2035 года — гид по мечтам городских чиновников

Власти Бишкека разработали проект детальной планировки (ПДП) — это видение того, как будет развиваться центр города до 2035 года. Объясняем, почему ПДП важен, и чего все-таки хотят городские власти.
Бишкекские власти проводят общественные слушания по проекту ПДП центральной части города. Заключительные слушания пройдут 9 апреля — после этого проект планировки должен одобрить или отклонить городской кенеш.
Проект детальной планировки — это градостроительный документ, который закрепляет границы разных зон: жилых, зеленых, транспортных. Он определяет, где можно что-то строить, а где — нельзя. Проект, несмотря на его название, не детализированный — он не включает в себя постройку конкретных зданий: жилых домов, торговых центров и офисов. При этом он отражает только планы градостроителей — не факт, что деньги и возможности для их реализации найдутся.
Обсуждаемый проект охватывает центр Бишкека в квадрате из улиц: Жибек-Жолу — Курманжан Датка — Ахунбаева — Садырбаева (Баха). Разработка этого документа обошлась в 20 млн сомов и проходила с 2015 года.
Авторы проекта говорят, что ПДП — это более подробная версия генерального плана Бишкека, который приняли в 2006 году. По их словам, ПДП начали разрабатывать только через девять лет после генплана из-за того, что на создание проекта не было денег. Бишкек 12 лет жил без нового ПДП, а строительство велось по старым документам.
Заказчик ПДП — мэрия Бишкека, исполнитель — государственный проектный институт. По словам авторов, проект направлен на «прекращение хаотичной застройки в Бишкеке».
Объясняем, что спроектировано в ПДП, и как хотят поменять Бишкек до 2035 года (а в материале по этой ссылке вы можете прочитать, почему вокруг проекта планировки так много споров, и кто кого обвиняет в лоббизме).
1. Зелень на крышах и фасадах
Джанузак Кульбатыров — главный советник создателей ПДП и автор генплана Бишкека — говорит, что в проекте заложено увеличение площади зеленых территорий в городе. Сейчас на каждого бишкекчанина приходится по три квадратных метра деревьев, авторы хотят повысить это число до 11 кв. метров на человека.
Вопрос озеленения и сохранения деревьев остро стоит среди горожан — часть жителей недовольна тем, что городские власти вырубают растения ради расширения проезжей части. Например, таким образом в 2017 году власти вырубили деревья по улице Токтоналиева, а вышедших на протест местных жителей и экологов задержали.
Кульбатыров обещает, что парки, скверы и бульвары не будут сокращать, а, наоборот, что зеленых площадей станет больше.
«В проекте выделены новые территории, где будет развиваться зеленое строительство. Зеленые зоны представляют единый каркас — сеть бульваров, скверов и парков, озелененные поймы рек Ала-Арча и Аламедин», — говорит он.
По его словам, в основном зеленые зоны находятся в муниципальной и государственной собственности.
«Если какой-то объект озеленения попадает в частную собственность, то вопрос о том будет ли этот участок резервироваться под озеленение, должен решаться на стадии проекта застройки, когда будут определены хозяин, инвестиции и вопросы выкупа территории», — говорит Кульбатыров.
Создатели проекта хотят, чтобы в городе высаживали растения на крышах и фасадах зданий, а также увеличивать общественные зеленые пространства внутри микрорайонов.
2. Скоростные автобусы и легкое метро
Одна из задач ПДП — это разгрузка центра Бишкека от автомобилей. Чтобы добиться этого, проектировщики предлагают построить шесть линий легкорельсового метро — его строительство было заложено еще в генеральном плане, но денег так и не нашли.
«Есть варианты и надземного, и подземного метро. Мы зарезервировали место для метро — теперь эта территория будет охраняться государством, чтобы там ничего не строилось», — объясняет проектировщик.
Авторы проекта предлагают пустить по железной дороге вдоль улицы Льва Толстого пригородную электричку, а также выделить специальные полосы для скоростных автобусов по улице Абдрахманова и проспектам Жибек-Жолу, Чуй и Айтматова.
Внешние улицы центра города — Жибек-Жолу, Курманжан Датка, Ахунбаева и Садырбаева — в проекте хотят сделать скоростными магистралями (до 90 км в час) с многоуровневыми развязками.
«Это разгрузит центральные районы и внутренние кварталы, потому что весь транзитный поток не будет заходить в город, а пойдет по скоростным магистралям. В Генплане предусмотрено создание развязок, мы эти территории зарезервировали», — говорит Кульбатыров.
В проекте также заложено строительство 40 многоэтажных подземных парковок — на их крышах планируют создавать зеленые зоны и детские площадки.
3. Зонирование города
Авторы ПДП делят город на несколько зон, чтобы обозначить, где и какое строительство можно вести:
Зона с особыми условиями строительства — это центр города. Для застройки этой территории нужно будет получать больше согласований и разрешений в разных госорганах.
Многофункциональная жилая и общественная зона — там можно строить здания с торговыми центрами и кафе на первых этажах и квартирами с офисами на верхних.
Зона деловой активности — к примеру, к ней относится район завода имени Фрунзе, где возможно строительство коммерческого делового центра. Такую же зону проектировщики видят в районе рынка «Мадина». Авторы выделяют именно эти территории, потому что они находятся рядом с транспортными магистралями.
Периферийные общественные жилые зоны — по статусу чуть ниже, чем центральные. Там можно строить жилые дома с небольшими магазинами.
Жилые зоны — на этих территориях могут строиться только жилые дома. В таких микрорайонах будет особая жилая среда за счет озеленения территорий.
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Авторы проекта рекомендуют строить дома в 7 этажей, но в некоторых районах (неизвестно, в каких именно) могут появиться здания до 35 этажей.
Проект предусматривает снос «малоценной одноэтажной застройки» — в основном это саманные и не сейсмостойкие дома.
Проектировщики также обозначили места, где могут быть построены детские сады и школы. На центр Бишкека сейчас приходится 53 детских сада — авторы проекта считают, что должно быть построено еще 77 детсадов и 45 новых школ.
Согласно проекту планировки, промышленные зоны останутся без изменений. По словам авторов, там можно начать застройку по мере того, как будут появляться инвесторы.
Без изменений также остается зона в центре города, ограниченная улицами Тоголока Молдо, Фрунзе, Ибраимова и проспектом Чуй — эта территория будет считаться «заповедной», представляющей «особо ценную историко-культурную среду государственного значения». В случае изменений в этой зоне надо согласовывать все с министерством культуры и общественностью.
Практически не изменится район «Рабочий городок» — проектировщики сохранят радиальную сеть улиц, но немного увеличат плотность застройки.
Создатели проекта признают, что для его воплощения необходимы инвестиции. Однако до этого нужно разработать правила застройки и землепользования (ПЗЗ), которые прописывают регламенты для строительства — как строить здание, и как потом его использовать. Пока неизвестно, какой орган будет разрабатывать правила застройки и во сколько этот документ обойдется государству.