Как власти видят Бишкек 2035 года — гид по мечтам городских чиновников

1. Зелень на крышах и фасадах

Джанузак Кульбатыров — главный советник создателей ПДП и автор генплана Бишкека — говорит, что в проекте заложено увеличение площади зеленых территорий в городе. Сейчас на каждого бишкекчанина приходится по три квадратных метра деревьев, авторы хотят повысить это число до 11 кв. метров на человека.

Вопрос озеленения и сохранения деревьев остро стоит среди горожан — часть жителей недовольна тем, что городские власти вырубают растения ради расширения проезжей части. Например, таким образом в 2017 году власти вырубили деревья по улице Токтоналиева, а вышедших на протест местных жителей и экологов задержали.

Кульбатыров обещает, что парки, скверы и бульвары не будут сокращать, а, наоборот, что зеленых площадей станет больше.

«В проекте выделены новые территории, где будет развиваться зеленое строительство. Зеленые зоны представляют единый каркас — сеть бульваров, скверов и парков, озелененные поймы рек Ала-Арча и Аламедин», — говорит он.

По его словам, в основном зеленые зоны находятся в муниципальной и государственной собственности.

«Если какой-то объект озеленения попадает в частную собственность, то вопрос о том будет ли этот участок резервироваться под озеленение, должен решаться на стадии проекта застройки, когда будут определены хозяин, инвестиции и вопросы выкупа территории», — говорит Кульбатыров.

Создатели проекта хотят, чтобы в городе высаживали растения на крышах и фасадах зданий, а также увеличивать общественные зеленые пространства внутри микрорайонов.

Так по проекту могут выглядеть крыши подземных многоуровневых парковок

2. Скоростные автобусы и легкое метро

Одна из задач ПДП — это разгрузка центра Бишкека от автомобилей. Чтобы добиться этого, проектировщики предлагают построить шесть линий легкорельсового метро — его строительство было заложено еще в генеральном плане, но денег так и не нашли.

«Есть варианты и надземного, и подземного метро. Мы зарезервировали место для метро — теперь эта территория будет охраняться государством, чтобы там ничего не строилось», — объясняет проектировщик.

Авторы проекта предлагают пустить по железной дороге вдоль улицы Льва Толстого пригородную электричку, а также выделить специальные полосы для скоростных автобусов по улице Абдрахманова и проспектам Жибек-Жолу, Чуй и Айтматова.

Внешние улицы центра города — Жибек-Жолу, Курманжан Датка, Ахунбаева и Садырбаева — в проекте хотят сделать скоростными магистралями (до 90 км в час) с многоуровневыми развязками.

«Это разгрузит центральные районы и внутренние кварталы, потому что весь транзитный поток не будет заходить в город, а пойдет по скоростным магистралям. В Генплане предусмотрено создание развязок, мы эти территории зарезервировали», — говорит Кульбатыров.

В проекте также заложено строительство 40 многоэтажных подземных парковок — на их крышах планируют создавать зеленые зоны и детские площадки.

Примерно так, по плану авторов ПДП, должен выглядеть центр Бишкека

3. Зонирование города

Авторы ПДП делят город на несколько зон, чтобы обозначить, где и какое строительство можно вести:

Зона с особыми условиями строительства — это центр города. Для застройки этой территории нужно будет получать больше согласований и разрешений в разных госорганах.

Многофункциональная жилая и общественная зона — там можно строить здания с торговыми центрами и кафе на первых этажах и квартирами с офисами на верхних.

Зона деловой активности — к примеру, к ней относится район завода имени Фрунзе, где возможно строительство коммерческого делового центра. Такую же зону проектировщики видят в районе рынка «Мадина». Авторы выделяют именно эти территории, потому что они находятся рядом с транспортными магистралями.

Периферийные общественные жилые зоны — по статусу чуть ниже, чем центральные. Там можно строить жилые дома с небольшими магазинами.

Жилые зоны — на этих территориях могут строиться только жилые дома. В таких микрорайонах будет особая жилая среда за счет озеленения территорий.