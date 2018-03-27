Разработанный властями проект детальной планировки Бишкека вызывает вопросы и опасения со стороны активистов. Создатели проекта пытаются объяснить жителям свое видение развития города, но, похоже, что не совсем успешно. Объясняем, почему вокруг документа возникают споры.
Проект детальной планировки (ПДП) Бишкека — это видение того, как будет развиваться центр города до 2035 года. Его создавали специалисты Государственного проектного института (ГПИ) по заказу мэрии Бишкека.
Однако не все так просто — критики говорят, что принятие нынешнего варианта ПДП легализует все спорные постройки, а документ «пролоббировали» строительные компании.
ПДП не могут объяснить простым языком
Чтобы принять проект, необходимо провести его через общественные слушания — обсудить его с горожанами, которых непосредственно касаются изменения. Слушания продолжаются с 14 февраля, заключительные пройдут 9 апреля.
За этот период власти города организовали обсуждение в четырех районах Бишкека, которые затрагивает документ, и представили проект депутатам парламента, чтобы те поделились своим мнением.
Однако горожане, правозащитники и члены парламента раскритиковали ПДП. Основное недовольство вызывает то, что он непонятен — проектировщики выложили в открытый доступ только три графических чертежа без каких-либо пояснений.
Каждые слушания собирают около 70 человек, включая организаторов — такое небольшое количество участников объясняется тем, что информацию об обсуждениях проекта сложно найти.
Во время самого обсуждения горожане не до конца понимают, что такое ПДП и задают вопросы, которые касаются их домов или территорий рядом с ними — например, будет ли снесен сквер «Слоники», застроят ли парк возле кинотеатра Чатыр-Куль, снесут ли власти незаконные строения.
Авторы проекта прямо не могут ответить на вопросы жителей, потому что каждый из них нужно решать индивидуально на этапе разработки схемы застройки того или иного квартала.
ПДП определяет только границы функциональных зон — жилых, зеленых и транспортных.
Специалист фонда «Городские инициативы» Атай Самыйбек говорит, что горожанам не объяснили суть документа и то, насколько он значим для развития города. По его словам, власти дают информацию «по кусочкам», и люди не видят «полной картины».
«Этот документ лишь вызывает недоверие и апатию со стороны горожан. Он вызывает апатию, потому что человек чувствует себя “тупым” по этой теме», — говорит он.
Он считает, что проектировщики должны были простым языком объяснить горожанам, что изменится в городе.
«Есть определенные нормативные акты, где написано, что надо проводить общественные слушания. Создается ощущение, что общественные слушания проводятся для галочки. На слушаниях не будет конструктивного диалога с гражданами, потому что они не могут на основе предоставленной информации дать нормальные советы», — считает Самыйбек.
«Городские инициативы» провели юридическую оценку слушаний — согласно их выводам, власти должны были объяснить ПДП не только на схемах, но и в текстовых документах, а также предоставить финансово-экономические расчеты, статистические данные и прогноз возможных социальных и экономических последствий.
Кроме того, власти должны были предупредить бишкекчан о слушаниях за два месяца до их проведения, но официально объявление было сделано 14 февраля 2018 года, а дата обсуждения назначена на 9 апреля 2018 года.
В фонде рекомендуют мэрии Бишкека перенести дату общественных слушаний и предоставить горожанам необходимые документы.
Председатель общественного совета при Госстрое Эрик Ирискулбеков считает, что власти не предоставляют полную и понятную информацию, потому что хотят «пролоббировать» нужный им проект.
«Просто выложили несколько картинок без соответствующего описания — дурят горожан, хотят пролоббировать проект. […] В районных администрациях, где проходят общественные слушания, проектировщики не могут объяснить свой ПДП. […] Сложилось такое ощущение, что этот проект был разработан под интересы строительных компаний», — считает он.
Однако разработчики заявили, что ПДП согласовывался с депутатами горкенеша, которые представляют интересы горожан, и неоднократно рассматривался на градостроительном архитектурном совете. Они также говорят, что открыты для всех предложений и могут подробнее рассказывать о ПДП.
Тем не менее, некоторые из разработчиков считают, что подобные документы нужно обсуждать только в профессиональной среде, потому что у горожан нет соответствующей подготовки.
«На мой взгляд, общественные слушания должны проводиться с профессиональными людьми, а не со всем населением», — говорит заместитель председателя Союза архитекторов Белек Сарымсаков.
Изъятие земель
Второй вопрос, который вызывает опасение горожан — это изъятие домов или придомовых территорий для общественных и государственных нужд. В Земельный кодекс внесли понятие «государственные и общественные нужды», в котором прописывается, что земли могут изыматься для обеспечения архитектурно-строительной документации.
Правозащитница и глава фонда «Наше право» Калича Умуралиева опасается, что власти, ссылаясь на ПДП, смогут изымать придомовые территории.
«Это принятие ПДП, внесение норм об архитектурной документации, как основание для принудительного изъятия — это все комок лоббизма со стороны строительных компаний. Наши госорганы просто исполняют их заказ», — считает она.
Ирискулбеков считает, что вопрос о том, как государство будет договариваться с собственниками земель, пока не решен. «Практика показала, что наличие красной книги (документов на землю) ничего не гарантирует человеку», — говорит он.
Атай Самыйбек из «Городских инициатив» считает, что мэрия вероятно не сможет воплотить ПДП, потому что нет порядка, механизмов и денег для выкупа земель у частных собственников.
Главный советник создателей ПДП Джанузак Кульбатыров признает, что для выкупа частных земель нужны деньги, но подчеркивает, что охрана частной собственности гарантируется конституцией, поэтому никто не будет насильно изымать землю.
«Все боятся [изъятия земель] — это связано с тем, что население города не просвещено в правовых вопросах. Наша конституция и законы в полной мере защищают частную собственность. Многие думают, что государство будет изымать территорию согласно ПДП без компенсаций. Этого никак не может произойти», — считает Кульбатыров.
Начальник «Бишкекглавархитектуры» Асхат Тулебердиев говорит, что частная земля для городских нужд должна выкупаться.
«Согласно законодательству, любые сделки с недвижимостью осуществляются путем выкупа через переговоры по рыночной стоимости. Есть примеры. В прошлом году реконструкцию дорог осуществляли, некоторые участки домов попадали под расширение. По рыночной стоимости выкупали участки — по 20 тысяч долларов за сотку», — объясняет он.
В Земельном кодексе говорится, что государство может изымать земли только в исключительных случаях:
• если участок используется не по назначению;
• если государство выкупает его для общественных нужд;
• если землевладелец не платит за землю.
Однако государство не может безвозмездно изымать для общественных и муниципальных нужд земли, на которых построены частные дома и ведется личное подсобное хозяйство. Но власти могут выкупить земельный участок у собственника по договоренности или через суд.
В 2016 году в Джалал-Абаде снесли 38 дворов и времянок для расширения дороги. Жители жаловались, что им выплатили очень маленькие компенсации, на которые ничего не удастся построить. По словам правозащитников общественного объединения «Интербилим», один квадратный метр земли власти оценили в 600 сомов.
В Оше в 2016 году власти снесли 150 хозпостроек и два дома для расширения пограничного поста. Жители также жаловались, что компенсации были очень низкие — по их словам, власти оценили жилые дома в 6 млн сомов, хотя их рыночная стоимость составляла 9 млн.
В мае 2017 года депутат от СДПК Айнуру Алтыбаева заявила, что жители Ошской области более полутора лет не могу получить компенсации за изъятые для госнужд дома. По ее словам, власти изъяли 34 дома для модернизации пунктов пропуска на границе с Узбекистаном.
«Люди добровольно согласились отдать свои дома ради интересов государства. Но с ноября 2015 года они не могут получить компенсацию. А ведь им нужно осваивать новые участки, строить свое жилье», — говорила она.
Легитимизация незаконных строений
Парламентарий от фракции «Кыргызстан» Тынчтыкбек Конушбаев считает, что авторы ПДП оставили в нем возможность для коррупции.
«… Вы прописали этот план так, как вам заблагорассудилось, потому что хотите узаконить дома, на которые раньше были выданы разрешения, и тем самым скрыть свои незаконные дела», — сказал он.
Правозащитница Умуралиева также считает, что ПДП может узаконить все здания, построенные за время его разработки.
«За эти годы в отсутствие проекта детальной планировки наша мэрия застроила город незаконно. Во многих случаях там, где нельзя было строить — земли общего пользования — у нас появились многоквартирные дома, частные дома, торговые центры […] Такое узаконивание незаконных строений — это преступление», — считает она.
Специалист «Городских инициатив» Атай Самыйбек также говорит, что ПДП может «легитимизировать спорные градостроительные решения».
Однако и здесь проектировщики не согласны с критикой. Главный советник создателей ПДП Джанузак Кульбатыров утверждает, что их проект не узаконит те постройки, которые возводились с нарушениями.
«Что касается уже существующих нарушений, в проекте детальной планировки эти нарушения не узакониваются. Если территория по генплану определена как зеленая зона, то в ПДП она сохраняется, как зеленая зона. Вопрос по застройке, которая там уже есть, должен решаться в согласовании с министерством культуры. Оно должно будет разработать проект режима охраны этих территорий. Эта документация до сих пор не сделана», — говорит Кульбатыров.
По его словам, задачей ПДП было определить функциональность территорий, а не выявлять незаконное строительство.
«Мы не знаем, какого рода нарушения были при строительстве тех или иных зданий. […] Мы не могли выявить, какие конкретно объекты нужно сносить. Проблема незаконной застройки может решиться после разработки схемы застройки», — заявил он.
Директор ГПИ Жыргалбек Асаналиев считает, что проект нужно принять как можно скорее — как раз чтобы снизить коррупцию в строительстве.
«Если для разработки этого проекта вовремя были бы выделены деньги, и мы его приняли бы пять-шесть лет назад, то не были бы допущены все эти проявления “коррупции”, о которых говорится», — заявил он.
Однако некоторые горожане выступают против проекта и собираются выйти на митинг 3 апреля.