Так в представлении авторов ПДП может выглядеть район Бишкека рядом с мэрией. Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

Разработанный властями проект детальной планировки Бишкека вызывает вопросы и опасения со стороны активистов. Создатели проекта пытаются объяснить жителям свое видение развития города, но, похоже, что не совсем успешно. Объясняем, почему вокруг документа возникают споры.

Проект детальной планировки (ПДП) Бишкека — это видение того, как будет развиваться центр города до 2035 года. Его создавали специалисты Государственного проектного института (ГПИ) по заказу мэрии Бишкека.

Однако не все так просто — критики говорят, что принятие нынешнего варианта ПДП легализует все спорные постройки, а документ «пролоббировали» строительные компании.

ПДП не могут объяснить простым языком

Чтобы принять проект, необходимо провести его через общественные слушания — обсудить его с горожанами, которых непосредственно касаются изменения. Слушания продолжаются с 14 февраля, заключительные пройдут 9 апреля.