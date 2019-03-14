УВД Баткена подтвердило ранение милиционера на кыргызско-таджикской границе

Управление внутренних дел Баткенской области подтвердило, что именно милиционер получил огнестрельное ранение на кыргызско-таджикской границе. Днем ранее там ранили гражданина Кыргызстана. Конфликт продолжается с 13 марта, на пограничных территориях продолжают оставаться около 200 человек из обеих стран.

Новость обновлена в 20:05

По данным областной милиции, милиционер получил ранение 14 марта во время обострения ситуации на собрании между жителями двух стран. Пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова сообщила журналистам «Клоопа», что стреляли сотрудники таджикских силовых структур.

«Чтобы разрядить обстановку, силовые структуры Таджикистана вынужденно применили оружие. В результате огнестрельное ранение получил сотрудник УВД Баткенского района. Его ранили в правую ногу из неустановленного оружия. Сейчас милиционер госпитализирован, его состояние стабильное», — пишет 24.kg со ссылкой на пресс-службу УВД Баткенской области.

В Минздраве Кыргызстана сообщили, что у милиционера сквозное ранение и ему необходима операция.

Пресс-секретарь областной администрации Баткенской области Чолпон Бердикулова сообщила «Клоопу», что слышала, как люди кричали, что ранен милиционер, а потом его увезли в больницу.

«С таджикской стороны прозвучали выстрелы и полетели камни. Там находится губернатор и все [представители] силовых структур. Они [пытаются] контролировать ситуацию. Телефонной связи в Баткене нет», — сказала она.

Издание «Озоди» сообщило, что 14 марта на границе погиб еще один таджикистанец — информацию об этом подтвердила главврач больницы в анклаве Ворух. По ее словам, мужчина погиб на месте от пулевого ранения в грудь.

Конфликт на границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался днем 13 марта. У властей обеих сторон конфликта разные версии событий. По версии кыргызской стороны, жители таджикского анклава Ворух оказались недовольны строительством объездной дороги Аксай — Тамдык, которую строят кыргызские власти.

После этого, между кыргызстанцами и таджикистанцами началась стычка, которая переросла в закидывание друг друга камнями. Пограничникам обеих стран удалось на какое-то время локализовать конфликт, однако ближе к вечеру он вновь набрал силу.

Ночью 13 марта погранслужба Кыргызстана сообщила, что в ходе конфликта одного человека ранили, а также сожгли дом.

Таджикские власти утверждают, что «со стороны кыргызов был открыт оружейный огонь». Кроме этого, таджикская сторона утверждает, что кыргызстанцы перекрыли дорогу Исфара — Ворух и не пропускали таджикистанцев.

По версии таджикских властей, 43-летний гражданин Таджикистана погиб 13 марта из-за ранения из охотничьего ружья «со стороны граждан Кыргызстана». Виновником стычек между жителями двух стран таджикские власти назвали кыргызстанку Розу Усарову, которая хотела захватить земельный участок.

Таким образом, власти Кыргызстана подтверждают огнестрельные ранения двух человек — местного кыргызстанца и милиционера, а таджикские власти сообщают о двух погибших гражданах.

Объездная дорога Аксай — Тамдык считается стратегически важной, так как после ее завершения жители кыргызских сел Аксай, Самаркандек и Ак-Татыра смогут попасть в другие районы Баткена, не заезжая в таджикский анклав Ворух.

На спорных территориях достаточно часто случаются конфликты, но они усилились после начала строительства объездной дороги Кок-Таш — Аксай — Тамдык.

Соавтор: Айдай Беделбек кызы, Анна Капушенко