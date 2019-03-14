Правозащитница Гульгакы Мамасалиева опубликовала на своей странице в фейсбуке фотографию о том, как дети и женщины покидают село Аксай.

«Они едут из Аксая в Лейлекский район Баткенской области. Жители села недовольны [действиями] вице-премьер-министра Жениша Раззакова [который работает на месте конфликта]», — сообщила она «Клоопу».

Их отъезд связан с конфликтом между жителями приграничных сел Кыргызстана и Таджикистана. Разногласия между кыргызстанцами и таджикистанцами начались днем 13 марта из-за строительства кыргызскими властями объездной дороги Аксай — Тамдык.



Объездная дорога Аксай — Тамдык считается стратегически важной, так как после ее завершения жители кыргызских сел Аксай, Самаркандек и Ак-Татыра смогут попасть в другие районы Баткена, не заезжая в таджикский анклав Ворух.

Власти Кыргызстана подтвердили огнестрельные ранения двух человек. Таджикская сторона утверждает, что один гражданин их страны погиб.

Несмотря на то, что власти двух стран пытаются решить проблему на самом высоком уровне, ситуация на границе остается напряженной.

Соавтор: Элвира Акимова