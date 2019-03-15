Конфликт в Баткенской области: Таджикистан заявляет о двух погибших, Кыргызстан — о трех раненых, ситуация «относительно стабильная»

Власти Таджикистана заявили о том, что во время конфликта возле села Аксай погибло двое их граждан. Кыргызстан пока не подтверждает эту информацию, но сообщает о трёх раненых со своей стороны.

Таджикские власти сообщают, что во время конфликта погибли два их гражданина. По их версии, оба мужчины погибли от пуль, выпущенных со стороны кыргызстанцев. Но власти Кыргызстана это не подтвердили.

Пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова сообщила журналистке «Клоопа», что всего в Баткенскую областную больницу поступило три раненых во время конфликта кыргызстанца. Двое находятся в отделении травматологии: у одного сквозное огнестрельное ранение плеча, а у второго — сквозное огнестрельное ранение бедра.

«Еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии, но стабильный. В сознании и сам дышит», — добавила пресс-секретарь.

Управление внутренних дел по Баткенской области сообщило 14 марта журналистам, что один из раненых — милиционер.

Пограничная служба Кыргызстана называет ситуацию на границе «относительно стабильной». По данным ведомства, утром 15 марта в приграничных районах не зафиксировано «скопления граждан».

Делегации двух стран продолжают переговоры по урегулированию ситуации на границе. Дорога Исфара — Ворух на таджикской территории и трасса Баткен — Лейлек на кыргызской территории остаются закрытыми. Пограничники Кыргызстана несут службу в усиленном режиме.

Конфликт

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался днем 13 марта. У властей обеих сторон конфликта разные версии событий. По версии кыргызской стороны, жители таджикского анклава Ворух, который находится внутри территории Кыргызстана, оказались недовольны строительством объездной дороги Аксай — Тамдык, которую строят кыргызские власти.

После этого, между кыргызстанцами и таджикистанцами началась стычка, которая переросла в закидывание друг друга камнями, а затем началась стрельба.

Конфликт продолжился и 14 марта. Таджикские пограничники начали предупредительные выстрелы из-за того, что ситуация на собрании местных жителей сильно обострилась.

Таджикские власти утверждают, что именно «со стороны кыргызов был открыт оружейный огонь». Кроме этого, по версии таджикских властей, кыргызстанцы перекрыли дорогу Исфара — Ворух и не пропускали таджикистанцев.

Виновником стычек между жителями двух стран таджикские власти назвали главу села Кок-Таш Розу Усарову (Разию Өсөрову), которая хотела захватить земельный участок.

Объездная дорога Аксай — Тамдык считается стратегически важной, так как после ее завершения жители кыргызских сел Аксай, Самаркандек и Ак-Татыра смогут попасть в другие районы Баткена, не заезжая в таджикский анклав Ворух.

На спорных территориях близ анклава Ворух достаточно часто случаются конфликты из-за того, что после развала Советского Союза страны полностью не описали границы.

Разногласия между местными жителями усилились после начала строительства объездной дороги Кок-Таш — Аксай — Тамдык.

Соавтор: Айсымбат Токоева