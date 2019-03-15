Парковка или газон? Работники «Бишкекзеленхоза» и предприниматели поругались из-за озеленения

Фото: Аида Айдаралиева

Сотрудники обменных бюро на пересечении проспекта Манаса и улицы Киевской в Бишкеке попытались помешать работникам «Бишкекзеленхоза» высадить газон. Они объяснили это тем, что мэрия пообещала построить там парковку. Стычка между сотрудниками «Бишкекзеленхоза» и работниками обменных бюро произошла днем 15 марта. О ней написала пресс-секретарь муниципального предприятия Аида Айдаралиева. В то время, как мы стараемся озеленять каждый клочок земли в городе, САМИ горожане выступают против озеленения. Прямо сейчас на пересечении Мира и Киевская. ЛЮДИ ГОТОВЫ ДРАТЬСЯ С РАБОЧИМИ, угрожают директору, что вытопчут газон, не дадут проводить работы. Будет парковка. На руках документов нет, но препятствуют работам.РЕПОСТ Publicerat av Aida Aidaralieva Torsdag 14 mars 2019

В разговоре с журналистом «Клоопа» Айдаралиева рассказала, что «Бишкекзеленхоз» будет озеленять участок проспекта Мира от улицы Киевской до улицы Токтогула.

«С утра наши сотрудники начали подготавливать землю для посева, и тут вышли человек 10 [сотрудников обменных бюро], которые расположены рядом. Начали препятствовать работам, выхватили у некоторых рабочих лопаты, не возвращали […] но драки не было», — сказала она.

По ее словам, предприниматели утверждали, что договорились с властями о строительстве парковки в зоне озеленения.

«Но никаких документов об этом у них нет. Мы им говорили, чтобы они обратились в мэрию, потому что рабочие [“Бишкекзеленхоза”] тут не при чем. Они просто выполняют поручения», — сказала Айдаралиева.

Она добавила, что некоторые сотрудники обменных бюро вставали перед машиной по разгрузке грунта и не давали его разгрузить. «Они говорят, что из-за того, что мы делаем газон, у них будет меньше клиентов», — сказала пресс-секретарь.

Как нам быть с клиентами?

Предприниматели, работающие в этом месте, сообщили Kaktus.Media, что они уже обращались и в управление капитального строительства, и даже писали обращение на имя президента, чтобы им построили парковку.

«Со стороны мэрии о нас никто не думает. Обещают одно, а потом делают другое. Мы же платим все налоги, почему они не могут создать нам условия для работы? Если здесь не будет парковки, то мы потеряем клиентов», — заявил один из них.

По их словам, они против разбития газона, потому что им пообещали построить парковочные места напротив их работы.

«[Нам] пообещали построить парковку до 1 мая. Мы арендуем эти [рабочие] места, каждый месяц платим 10 тысяч за патент. Тут в одном месте работают до 10 человек […] Как клиентам сюда [подъезжать]?» — заявил другой работник обменного бюро.



Жители города и экологи неоднократно выступали против вырубки деревьев и требовали от властей лучше озеленять город. Горожан беспокоит смог в Бишкеке. Особенно он заметен в зимнее время. Власти вырубают деревья ради строительства и расширения дорог, чтобы решить проблему с пробками. Однако при этом в некоторых местах не предусматриваются места для парковок.

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