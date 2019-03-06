Гражданские активисты предложили депутатам парламента разработать законопроект по контролю за загрязнением воздуха в стране. Среди народных избранников нашлись те, кто согласился взяться за решение проблемы.
Депутаты, активисты, эксперты и горожане провели 1 марта общественные слушания в Бишкеке по созданию законопроекта для борьбы с загрязнением воздуха в Бишкеке и Оше.
Одним из основных докладчиков стал преподаватель Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) Рахат Сабырбеков.
Согласно его отчету, сильнее всего в Бишкеке на загрязнение воздуха влияют автомобильные выбросы, сжигание твердых отходов в печах для обогрева, а также пыль и твердые микрочастицы. При этом, в стране ежегодно растет потребление угля, а также возрастает количество автомобилей, чей возраст превышает 15 лет.
Эксперты сравнили ситуацию с загрязнением воздуха в Кыргызстане со странами Европейского союза. К примеру, в странах Евросоюза следят за тем, сколько выбросов производит автомобиль, и сколько шума он создает.
Сравнение коснулось не только автомобильных выбросов, но и проблему энергоэффективности при строительстве зданий. Согласно отчету Сабырбекова, потери теплоэнергии в жилых зданиях иногда достигают 60 процентов, а затраты энергии на квадратный метр в Кыргызстане в пять раз больше, чем в Европе.
В Кыргызстане есть нормы по борьбе с загрязнением, но они практически не работают.
Согласно отчету эксперта, несмотря на закон об охране чистоты воздуха и штрафы, меры со стороны государства «носят пассивный характер» и практически не влияют на снижение загрязнения.
За качество воздуха отвечает Кыргызгидромет, который отслеживает данные о составе воздуха с помощью 14 стационарных постов в пяти городах Кыргызстана. Всего агентство отслеживает пять загрязняющих веществ: диоксид серы, оксид и диоксид азота, формальдегид и аммиак. Но этого недостаточно, считает Сабырбеков.
«На сегодня в силу различных причин Кыргызгидромет не определяет загрязняющие вещества, признанными наиболее вредными для здоровья населения и окружающей среды, такие как частицы, оксид углерода, бензпирен, растворимые сульфаты, цианиды, фенолы и тяжелые металлы на постоянной основе и на всех городских территориях», — говорится в отчете.
Эксперты также говорят о том, что Кыргызгидромет использует устаревшее оборудование и старую методологию контроля за качеством воздуха.
Что предлагается для борьбы с загрязнением
На встрече активисты предложили депутатам разработать городскую систему общественного транспорта, ввести новые требования на используемое автомобилями топливо, а также создать благоприятные условия для увеличения количества электромобилей и автомобилей гибридов.
«Внести изменения в таможенные тарифы так, чтобы стоимость ввоза новых машин была самой выгодной, […] пересмотреть налог на движимое имущество с учетом возраста и выделяемых выхлопов, а не объема двигателя», — предложил эксперт.
Для решения проблемы сжигания твердых отходов в жилмассивах для обогрева, Сабырбеков предложил наладить ввоз и производство тепломатериалов, а также предоставить налоговые льготы компаниям, которые перерабатывают шины.
«Разработать и внедрить систему банковского кредитования для утепления и повышения эффективности отопительных систем в частном секторе, провести оценки энергоэффективности домов в частном секторе и государственных учреждений», — предложил Сабырбеков.
Депутат парламента Абдывахап Нурбаев сказал «Клоопу», что сейчас юристы и экспертная группа ведут работу по подготовке законопроекта.
«В течение месяца или полутора мы выясним, какой закон, какие изменения будем делать. К примеру, [владельцам] старых машин мы вынуждены поднять налоги, потому что здоровье народа выше», — сказал депутат.
Он говорит, что повышение налога на старые автомобили — вынужденная мера. По оценке депутата, налог для владельцев старых машин может подняться в два раза.
Нурбаев добавил, что не все предложения экспертов и активистов можно исполнить. К примеру, депутат назвал «невыполнимой» идею о перечислении 10 процентов с оплаты за каждый литр топлива на озеленение Бишкека.
«Налогами это не решишь. Нам нужно решить проблему с качеством топлива, уменьшить использование угля, перевести людей на газ. Мы должны использовать альтернативные источники энергии», — сказал Нурбаев.
По его словам, для снижения вредных выбросов в атмосферу из жилмассивов, жителей надо перевести на газовое отопление.
«Есть программа инвестиций “Газпрома”. Мы узнаем, сколько они обещали [газифицировать], сколько сделали. 40 процентов городского населения твердым топливом топит, их надо на газ перевести […] Энергоэффективность очень низкая. Потери энергии доходят до 60 процентов. Мы должны строительные нормы тоже изменить», — сказал Нурбаев.
Проблема со смогом в Бишкеке
Обсуждение борьбы с загрязнением происходит на фоне проблем с воздухом в Бишкеке — активисты жалуются на смог над городом и проблемы со здоровьем среди населения, а власти винят в проблеме большое количество машин и частный сектор.
По мнению специалистов, смог собирается над Бишкеком из-за его расположения — город находится в предгорной зоне, которая слабо продувается ветрами.
По словам доктора медицинских наук Рустама Тухватшина, Бишкек от смога мог бы очищать вечерний бриз с гор, но сейчас его движению мешают новостройки в южной части города.
Эколог Эмиль Шукуров не раз говорил о том, что загрязнение воздуха в Бишкеке связано с неправильной архитектурной планировкой. Он объясняет, что изначально в Бишкеке существовала система очищения воздуха: горный ветер спускался по вертикальным улицам города — Абдрахманова, проспекту Манаса или 7 апреля — и проветривал столицу.
Но когда южную часть города хаотично застроили микрорайонами, они стали щитом для движения горных ветров. В бишкекском воздухе есть формальдегид и твердые частицы — опасные для человеческого организма вещества. Источник формальдегида — выхлопные газы, а твердых частиц — сжигаемый уголь.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, каждый год по всему миру жертвами загрязнения воздуха становятся 7 млн человек.