Сравнение коснулось не только автомобильных выбросов, но и проблему энергоэффективности при строительстве зданий. Согласно отчету Сабырбекова, потери теплоэнергии в жилых зданиях иногда достигают 60 процентов, а затраты энергии на квадратный метр в Кыргызстане в пять раз больше, чем в Европе.

В Кыргызстане есть нормы по борьбе с загрязнением, но они практически не работают.

Согласно отчету эксперта, несмотря на закон об охране чистоты воздуха и штрафы, меры со стороны государства «носят пассивный характер» и практически не влияют на снижение загрязнения.

За качество воздуха отвечает Кыргызгидромет, который отслеживает данные о составе воздуха с помощью 14 стационарных постов в пяти городах Кыргызстана. Всего агентство отслеживает пять загрязняющих веществ: диоксид серы, оксид и диоксид азота, формальдегид и аммиак. Но этого недостаточно, считает Сабырбеков.

«На сегодня в силу различных причин Кыргызгидромет не определяет загрязняющие вещества, признанными наиболее вредными для здоровья населения и окружающей среды, такие как частицы, оксид углерода, бензпирен, растворимые сульфаты, цианиды, фенолы и тяжелые металлы на постоянной основе и на всех городских территориях», — говорится в отчете.

Эксперты также говорят о том, что Кыргызгидромет использует устаревшее оборудование и старую методологию контроля за качеством воздуха.