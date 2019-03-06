Cable проанализировала стоимость мобильного интернета в 230 странах мира — для этого компания высчитала среднюю стоимость 1 гигабайта мобильного трафика. Данные для этого исследования собирали с октябрь по ноябрь 2018 года.

По данным Cable, в Кыргызстане средняя стоимость 1 ГБ мобильного трафика составляет 27 центов или 18 сомов. Самый дешевый тариф — 8 центов или 5 сомов, самый дорогой — 48 центов или 33 сома за 1 ГБ.

В Кыргызстане действуют три мобильных оператора — «Мегаком», «Билайн» и «О!».

В первые пять стран с дешевым мобильным интернетом, после Индии и Кыргызстана, попали Казахстан, Украина и Руанда.