Прыжок с веревкой в прямом эфире

Первые испытания начались в горах, в 35 км от Бишкека. Мы собирались прыгнуть со скалы в ущелье Чункурчак в прямом эфире. Высота полета — 60 метров.

Ничего не вышло: эфир запустился всего на пару секунд, а провести полноценную трансляцию не получилось. Но скорости интернета хватило, чтобы общаться в Whatsapp и Telegram, делиться фото и видео в сторис «Инстаграма» и хвастаться коллегам.