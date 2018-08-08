Редактор «Клоопа» Эдиль Байызбеков прыгнул с высоты 20-этажного здания, съездил к шаманам в горы и побывал на южном берегу Иссык-Куля — все для того, чтобы протестировать новый тариф «Просто» от «Билайн».
Это партнерский материал с сотовым оператором «Билайн»
В прошлый раз мы выяснили, что мобильный интернет от «Билайн» хорошо работает в черте города Бишкек. Поэтому теперь мы отправились тестировать его за пределы города.
Модели телефонов: iPhone 6 Plus; Xiaomi Mi A1.
Прыжок с веревкой в прямом эфире
Первые испытания начались в горах, в 35 км от Бишкека. Мы собирались прыгнуть со скалы в ущелье Чункурчак в прямом эфире. Высота полета — 60 метров.
Ничего не вышло: эфир запустился всего на пару секунд, а провести полноценную трансляцию не получилось. Но скорости интернета хватило, чтобы общаться в Whatsapp и Telegram, делиться фото и видео в сторис «Инстаграма» и хвастаться коллегам.
Вывод: для общения через мессенджеры и соцсети мобильного интернета хватает в Чункурчаке. Для прямого эфира — нет.
«Билайн» и шаманы
Изучив карту с зоной покрытия сети «Билайн», мы отправились за пределы Бишкека в село Горная Маевка — там бишкекский шаман Рамха играл на духовом инструменте диджериду в окружении гор и полей.
К сожалению, скорости интернета не хватило, чтобы измерить её через speedtest.org — сайт даже не открылся.
Зато мы спокойно отправили несколько фотографий друзьям через мессенджеры и загрузили видео в сторис «Инстаграма». Со звонками тоже все хорошо — никаких помех.
Телефон показывал нам 2G, как и было указано на карте.
Вывод: За пределами Бишкека мобильный интернет так себе.
Южный берег Иссык-куля и Каракол
По основной трассе южного берега интернет то пропадал, то появлялся. Но мы могли отправлять изображения, хоть и с опозданием, и даже совершить звонок через мессенджер «Фэйсбука». Телефонная связь была хорошая, смс доходили без проблем.
В Караколе была связь 4G и достаточно быстрый мобильный интернет. Скорость загрузки данных была 32 Мб/с, а скорость отправки почти 9 Мб/с. Как в Бишкеке, а иногда даже лучше.
В селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района скорость интернета упала до 4 Мб/с, но этого хватило для отправки файлов.
Вывод: На южном берегу Иссык-Куля не везде стабильный интернет, но он есть. Если наличие интернета критично, лучше останавливаться в населенных пунктах.
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Отдаленные районы Бишкека
В районе ГЭС-2 скорость интернета оказалась не очень быстрой, хотя телефон показывал нам 4G. Но этого хватало, чтобы смотреть coub’ы с милыми котиками и видео на Youtube в среднем качестве.
Загрузка файла размером 98 МБ заняла у меня 13 минут, а его скачивание – 6 минут. Для сравнения, в районе ТЭЦ Азиза загружала 16 МБ целых 11 минут.
В Пишпеке скорости интернета хватало, чтобы комфортно смотреть HD видео на Youtube, но отправляли файлы мы очень долго. Хотя для загрузки фотографий в «Инстаграм» скорости интернета мне хватало.
Совет: Если вы живете в спальном районе, в вечернее время можно переключить сеть с 4G на 3G. В основном все абоненты предпочитают использовать 4G. А сеть, которая загружена меньше (3G), будет работать быстрей.
Вывод: Район Пишпека приятно удивил скоростью интернета. Район ГЭС-2 чуть менее приятно, но жить можно.
Раздаем интернет на ПК и стримим на Facebook
В прошлый раз Азиза пыталась стать Twitch-звездой, играя в PUBG mobile. На этот раз мы усложнили задачу: раздали вай-фай с телефона на ноутбук и играли с него в Heroes of the Storm – онлайн-игру от Blizzard, в которой командам нужно разрушить базу противника.
Через мобильный интернет играть вполне комфортно: пинг был 120-150 мс, а игра совсем не висла. Так что держите лайфхак — если у вас выключили свет или вы не оплатили вовремя интернет, можно спокойно раздавать вай-фай с телефона и играть. К тому, у «Билайна» эта опция бесплатная.
Но запускать стрим на «Фэйсбук» не стоило: пинг резко вырос до 4-5 тысяч мс, играть стало невозможно. Мы поняли, что так победить не удастся, отключили стрим и «затащили катку».
Приложение «Мой Билайн KG»
Сразу после активации сим-карты, я обнаружил, что все смс от «Билайна» приходят на кыргызском языке. Это было неудобно — я совсем не понимал, о чем мне пишут.
Проблема решилась через приложение «Мой Билайн KG». Здесь очень быстро меняются настройки сим-карты и можно легко отслеживать на что уходят деньги с баланса. Приложение не виснет и не выкидывает.
Самая удобная функция — на экране телефона появляется виджет, который показывает остаток на пакете тарифа в режиме реального времени. Не нужно набирать команду *505# и каждый раз ждать смс.
Команды быстрого набора не нужно запоминать и вбивать вручную, их все можно активировать через приложение.
Вывод: Приложение «Мой Билайн KG» экономит время, а в подарок дают 1 ГБ интернета.
Итог
Что понравилось:
• Почти везде скорости интернета хватило, чтобы отправлять фото и видео;
• В Караколе ловит 4G;
• При раздаче вай-фая скорость интернета хорошая;
• Приложение «Мой Билайн KG» удобное и экономит время абонента.
Что не понравилось:
• За пределами Бишкека интернет достаточно нестабильный;
• Почти всегда скорость отправки данных невысокая — из-за этого не получается вести качественные прямые эфиры и загружать большие файлы.