Бишкекский горкенеш (БГК) избрал Азиза Суракматова мэром города. За него проголосовали 43 депутата, против — один человек.
Эти выборы были безальтернативными — кроме, Суракматова не было других кандидатов на этот пост.
Сам Суракматов был выдвинут коалицией большинства бишкекского горкенеша, оппозиционные фракции не стали предлагать своих кандидатов.
Во время голосования возле здания мэрии Бишкека проходил протест — около 20 гражданских активистов вышли на митинг против выборов. Они требовали роспуска горкенеша и прямых выборов.
Как это было (запись трансляции голосования):
Депутаты не стали слушать программу Суракматова и сразу начали голосовать. Ранее кандидат обещал перед депутатами решить несколько проблем в городе, в первую очередь:
- Закончить ремонт дорог Бишкека;
- Решить вопрос маршруток;
- Посадить 35-50 тысяч новых деревьев и кустарников;
- Осветить магистральные дороги и благоустроить окраины города;
- Решить вопрос нехватки школьных учебников на кыргызском языке;
- Оборудовать городские поликлиники;
- Сократить городские структуры, дублирующие друг друга.
Сразу после голосования Суракматов поблагодарил депутатов БГК и членов избирательной комиссии.
«Я понимаю свою ответственность и приложу максимум усилий, чтобы оправдать надежды. Я сделаю все, чтобы город стал лучше и чище. […] Начинания, которые положены, мы продолжим, и все улучшим. Будем увеличивать доходную часть бюджета и развивать экономику», — заявил он.
Без интриги
Выборы мэра Бишкека сопровождались дискуссией о том, должны ли горожане сами выбирать градоначальника — по действующим сейчас законам Кыргызстана мэра избирают депутаты горкенеша.
Гражданские активисты настаивали на прямых выборах и подавали жалобы в избирательную комиссию с требованием отменить регистрацию Суракматова на выборах, но получили отказ.
Умуралиева посчитала, что депутаты боятся проведения прямых выборов из-за того, что горожане будут выбирать мэра, не лояльного и неудобного властям.
Об этом также говорил депутат парламента Кенжебек Бокоев, который раскритиковал выборы мэров в Оше и Бишкеке, когда кандидаты не представляли избирателям свои предвыборные программы.
Председатель БГК Алмаз Кененбаев объяснял, что прямые выборы можно ввести, но только тогда, когда в Кыргызстане будет стабильная экономика.
«Средств на развитие столицы не хватает. Необходимо хотя бы 50% административного налога оставлять в городе», — процитировало его издание «Азаттык».
Ранее Кененбаев также объяснял, почему коалиция выдвинула именно Суракматова на пост мэра — потому что он имеет опыт работы в Бишкекглавархитектуре и БГК. И это несмотря на то, что кандидат имеет связи со строительным бизнесом.
«Думаю, что большому хозяйству как мэрия, тоже нужен хороший менеджер. Я считаю, что это хорошее качество […] Мы все время смотрим с плохой стороны, почему бы не посмотреть с хорошей стороны? Почему бы не посмотреть и не понять, что именно этот человек понимает изнутри», — говорил председатель БГК.
Связи с застройщиками
Суракматов — в прошлом депутат парламента и председатель БГК во времена свергнутого президента Курманбека Бакиева — связан с несколькими строительными фирмами.
Его сын и сестра владеют компаниями «Елизавета», «Столица Строй», «Самолёт» и «Юрист Риэлт Строй», которые так или иначе связаны с застройкой.
Основная компания из этих четырех — «Елизавета» — построила в Бишкеке несколько многоэтажных домов и бизнес-центров и занимается строительством еще одного комплекса.
Городские активисты видят в этом конфликт интересов — в том, что мэром города будет человек, владеющий строительными компаниями.
«С одной стороны Суракматов строитель, который должен получить землю и разрешительные документы. А все это кто дает? Мэр. Именно он предоставляет землю и выдает документы и заказывает проект детальной планировки», — говорила правозащитница Калича Умуралиева.
Одним из критиков Суракматова был также депутат парламента Жанар Акаев. Он сомневался в том, что выдвигать на пост мэра кандидата, связанного со строительными компаниями — хорошая идея.
«Как Суракматов, который в нарушение закона вырубал парки, строил дома вокруг стратегических объектов, может от всей души относиться к Бишкеку? Знаем, что он закрыт для общественности и приближенный Бакиевых. Другие партии, которые избрались в горкенеш, почему вы так боитесь выдвинуть нормального кандидата? Прислушайтесь к голосу своих избирателей», — говорил Акаев.
Сам Суракматов подтвердил, что связан с этими компаниями, но пообещал подумать над тем, как избежать конфликта интересов на посту мэра Бишкека.
Соавтор: Эльдияр Арыкбаев
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