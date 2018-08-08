Выборы мэра Бишкека сопровождались дискуссией о том, должны ли горожане сами выбирать градоначальника — по действующим сейчас законам Кыргызстана мэра избирают депутаты горкенеша.

Гражданские активисты настаивали на прямых выборах и подавали жалобы в избирательную комиссию с требованием отменить регистрацию Суракматова на выборах, но получили отказ.

Умуралиева посчитала, что депутаты боятся проведения прямых выборов из-за того, что горожане будут выбирать мэра, не лояльного и неудобного властям.

Об этом также говорил депутат парламента Кенжебек Бокоев, который раскритиковал выборы мэров в Оше и Бишкеке, когда кандидаты не представляли избирателям свои предвыборные программы.

Председатель БГК Алмаз Кененбаев объяснял, что прямые выборы можно ввести, но только тогда, когда в Кыргызстане будет стабильная экономика.

«Средств на развитие столицы не хватает. Необходимо хотя бы 50% административного налога оставлять в городе», — процитировало его издание «Азаттык».

Ранее Кененбаев также объяснял, почему коалиция выдвинула именно Суракматова на пост мэра — потому что он имеет опыт работы в Бишкекглавархитектуре и БГК. И это несмотря на то, что кандидат имеет связи со строительным бизнесом.

«Думаю, что большому хозяйству как мэрия, тоже нужен хороший менеджер. Я считаю, что это хорошее качество […] Мы все время смотрим с плохой стороны, почему бы не посмотреть с хорошей стороны? Почему бы не посмотреть и не понять, что именно этот человек понимает изнутри», — говорил председатель БГК.