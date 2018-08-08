О первых действиях на должности мэра. Суракматов заявил, что первым делом проверит все, что связано со строительством дорог и ускорит этот процесс до сентября, чтобы разгрузить Бишкек от пробок. Затем он приступит к благоустройству города и санитарной сфере.

О конфликте интересов. Семья Суракматова владеет строительной компанией «Елизавета», что может быть основанием для конфликта интересов — потому что разрешение на строительство выдает мэрия. В интервью журналистам он заявил, что если конфликт интересов есть, то он решит его в соответствии с законами, но не сказал, каким именно образом. О связях с «Елизаветой» он сказал следующее: «В “Елизавете” я практически уже не работаю».

О проблеме общественного транспорта. Суракматов сказал, что постарается увеличить количество автобусов и троллейбусов в Бишкеке — до 800 и 400 соответственно. Но он сказал, что не уверен, что новый транспорт появится в течение этого года. Суракматов добавил, что в общественном транспорте может появится карточная система оплаты за проезд — это же обещал еще бывший мэр Бишкека Иса Омуркулов, но эта система так и не появилась.

О критике в свой адрес. Во время выборов возле мэрии проходил митинг — на акции требовали, чтобы Суракматова не избирали в качестве мэра. Суракматов сказал, что уважает мнение критиков и пообещал, что конструктивно пообщается и решит все вопросы.

О страхе быть арестованным. Суракматов пообещал честно работать до конца срока работы Бишкекского горкенеша, до 2020 года. По его словам, арестов он не боится — его предшественник Албек Ибраимов был арестован по подозрению в коррупции.