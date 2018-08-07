Почти 50 сотрудников прокуратуры были наказаны за «упущения в работе»

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов привлек к ответственности 49 сотрудников прокуратуры, часть из которых была понижена в должности.
Наказание последовало по итогам коллегии Генпрокуратуры, на которой изучали эффективность работы сотрудников прокуратуры в первой половине 2018 года.
Официальная формулировка наказания звучит так: «за серьезные недостатки и упущения в работе» и «за ненадлежащее исполнение решений Совета безопасности».
Как были наказаны сотрудники прокуратуры:
• 12 человек понизили в должности;
• 9 человек предупреждены о неполном служебном соответствии;
• 9 человек получили строгий выговор;
• 8 человек получили выговор;
• 11 человек получили замечания.
Это первое серьезное наказание сотрудников прокуратуры за время работы Джамшитова генеральным прокурором — он пришел на должность 26 апреля после того, как это место освободила ставленница бывшего президента Индира Джолдубаева.
Совет безопасности во главе с президентом Сооронбаем Жээнбеков объявил в феврале о бескомпромиссной борьбе с коррупцией. На этом же заседании президент раскритиковал почти все силовые и надзорные органы за неэффективную работу.
Жээнбеков тогда обвинил Генпрокуратуру в том, что она не может «результативно бороться с коррупцией», потому что госорганы не согласовывают свои действия.
В качестве примера он привел статистику за 2016 года — тогда прокуратура провела более 8 тысяч проверок, но возбудила дела только в 8% случаев.