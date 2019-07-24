Подобная подмена называется MitM-атакой или «атакой посредника» (MitM — man in the middle). В этой ситуации казахский центр сертификации хочет притвориться доверенным (каких всего несколько десятков в мире), чтобы пользователи использовали их сертификаты при посещении сайтов.

Установив корневой сертификат безопасности от казахских властей, пользователь дает правительству возможность читать его зашифрованный HTTPS-трафик, просматривать содержимое, шифровать его снова и отправлять по назначению.

Обычно, если вы попытаетесь зайти на сайт с сомнительным сертификатом, то браузер вас об этом предупредит. Но после установки корневого казахского сертификата такого предупреждения не будет, потому что система вашего устройства будет считать его доверенным.

Отслеживание трафика может выглядеть так — например, когда вы входите в аккаунт своего онлайн-банка, информация проходит через «посредника», который в итоге получает ваши логин, пароль и другие личные данные.

«Причем власти получат не только доступ к письмам и паролям, но также смогут менять их при необходимости. […] Они смогут делать всё то, что вы сами могли бы делать со своего телефона», — объясняет IT-специалист Даниил Вартанов.

Власти Казахстана пытаются сделать подобное не в первый раз — предыдущая попытка была в декабре 2015 года, но тогда ничего не вышло из-за последующих судебных тяжб, и процесс внедрения сертификата затормозился.