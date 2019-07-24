Политолог Аркадий Дубнов

Российский политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов заявил изданию «Фергана», что бывший президент Алмазбек Атамбаев вероятно полетел в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Скорее всего, состоится его встреча с российским президентом, в ходе которой кыргызскому гостю объяснят недопустимость дестабилизации в Кыргызстане, к которой может привести нынешнее противостояние. С этим месседжем Атамбаев и вернется в Бишкек уже 25 июля», — сказал Дубнов.

По его мнению, Путина о встрече с Атамбаевым мог попросить нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков — для Атамбаева авторитет российского лидера «непререкаем».

«Вмешательство Москвы в очередной внутрикыргызский конфликт вновь подтверждает, что — плохо это или хорошо, — но только Кремль является главным рефери и главной политической инстанцией, к которой обращаются кыргызские политики, чтобы договориться друг с другом», — заявил Дубнов.

Атамбаев вылетел в Москву 24 июля — его советница Кундуз Жолдубаева заявила, что их ожидают «встречи на самом высоком уровне». Бывший президент сообщил, что вернется обратно в Кыргызстан 25 июля.

Тем не менее, Атамбаев не сказал, к кому он едет в Россию. Ранее в СМИ появлялась информация, что он собирается встретиться с бывшим главой Федеральной таможенной службы Андреем Бельяниновым.

Бывший президент трижды проигнорировал вызовы на допрос в МВД — повестки начали приходить Атамбаеву после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности.

Попытки преследования Атамбаева происходят на фоне его ссоры с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Их конфликт длится с весны 2018 года, когда бывший президент возмутился тем, что Жээнбеков усомнился в итогах его кампании по борьбе с коррупцией.