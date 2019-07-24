Иссык-Атинский районный суд огласил вердикт 23 июля.

«Обвиняемым дали максимальный срок наказания — семь с половиной лет. Остальные детали приговора пока неизвестны», — сказал пресс-секретарь Чуйского облсуда Байыш Байгазы.

Похищение 12-летнего Данила Браилкина произошло в апреле этого года в Канте. Мальчик шел в школу, когда к нему подъехала машина, после чего в нее силой затащили ребенка.

Похищенного в Канте ребенка нашли Милиция Чуйской области нашла 12-летнего Данила Браилкина живым и здоровым вечером 11 апреля. Похищенный ребенок находился в подвале закрытого гаража в районе Панорамы близ Бишкека. Милиционеры задержали двоих подозреваемых: https://kloop.kg/blog/2019/04/12/odnim-kadrom-kak-pohishhennogo-v-kante-rebenka-vytaskivali-iz-podvala/ Publicerat av Kloop Torsdag 11 april 2019

Похитители удерживали мальчика несколько часов — милиция нашла его поздно вечером в день похищения. Данила держали в подвале гаража на окраине Бишкека. На допросе мужчины сказали, что похитили мальчика, чтобы получить выкуп и таким образом «отработать долги».