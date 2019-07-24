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Финансовая полиция выявила, что компании, связанные с бывшим замглавы таможни Райымбеком Матраимовым, не заплатили 24,2 млн сомов налогов.

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП или финансовая полиция) заявила, что три компании — «Т.Т.», «Д.Т.», «ТКА.» — не заплатили налогов на 18 млн сомов.

Скорее всего, в первых двух случаях речь идет о компаниях «Тарим Транс» и «Делюкс Транс», с которыми был связан один из братьев Матраимовых — Руслан.

Следователи также выяснили, что компания «E.E.S.», в которой работала жена Райымбека Матраимова — Уулкан Турганова, скрыла налогов на 6,2 млн сомов. Эти деньги ГСБЭП возместила по итогам проверки.

По данным полиции, жена Матраимова владеет коттеджем в Иссык-Кульской области, машиной «Лексус GX 460» и совершала сделки по продаже трех квартир — две в Бишкеке и одна в Оше.

Сам Райымбек Матраимов, по данным ГСБЭП, имеет во владении две квартиры в Бишкеке и Оше, ⅓ коттеджа в Оше, который достался в наследство от матери Апизы Матраимовой (скорее всего, речь идет о коттедже по Супаналиева, 15 — именно этот дом засняли репортеры «Азаттыка»).

Финансовая полиция также нашла во владении Матраимова земельный участок в Ошской области и еще один дом в Чуйской области, которые позже были переданы близким родственникам.

По информации ГСБЭП, вышеназванное имущество Матраимовых — это только то, что было найдено в Кыргызстане. Чтобы найти имущество за его пределами, следователи выслали запросы в разные страны.

Проверка имущества Райымбека Матраимова началась в конце января 2019 года по поручению президента Сооронбая Жээнбекова — его спросили на итоговой пресс-конференции в конце 2018 года, почему нет никакой реакции на материал «Азаттыка» о богатстве таможенного чиновника.

Позже, в мае 2019 года, «Азаттык» сделал материал о возможной причастности Матраимова к выводу $700 млн из Кыргызстана и переводах денег в фонд, названный в честь отца Матраимовых.

Райымбек Матраимов — одна из причин ссоры бывшего президента Алмазбека Атамбаева со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым. При Атамбаеве таможенник был уволен со своего поста заместителя главы всей службы.

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