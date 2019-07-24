Премьер-министр и вице-премьер-министры. Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел заседание с членами правительства 24 июля. Абылгазиев обсудил результаты работы его правительства и планы кабмина.

Покупка машин скорой помощи. Премьер-министр заявил, что за счет штрафов по проекту «Безопасный город» купят машины скорой помощи.

«Мы решили направить часть денег от штрафов за нарушения правил дорожного движения в рамках проекта “Безопасный город” на улучшение материально-технической базы станции скорой медицинской помощи. Планируется выделить 35 млн сомов», — сказал Абылгазиев.

Увеличение зарплат. По словам премьер-министра, с сентября будет увеличена зарплата учителей и с октября — их пенсия.

«С 2008 года не поднималась зарплата сотрудников Национальной академии наук, сейчас она увеличена на 30%. Повышена зарплата сотрудникам Государственной кадровой службы, у спортивных тренеров зарплата увеличена на 50%», — сказал Абылгазиев.

По данным правительства, в январе-мае 2019 года среднемесячная зарплата кыргызстанца составила чуть более 16 тысяч сомов и выросла на 4% по сравнению с прошлым годом. Средний размер пенсии на 1 июля составил более 5,5 тысячи сомов — это на 3,9% больше, чем в 2018 году.

Созданы новые рабочие места. Глава кабмина сообщил, что в Кыргызстане запущено 108 предприятий и создано более 25 тысяч рабочих мест:

По данным правительства, рабочие места созданы в частном секторе — более 20 тысяч, в сфере промышленности — более 2,8 тысяч, в пищевой и перерабатывающей отрасли — более 1,2 тысячи.

Цифровизация страны. По словам премьер-министра, для ускорения внедрения цифровизации страны правительство внедрило 6 государственных компаний — «Тундук», «IТ-ГНС», «Транском», «Инфосистема», «Укук», «Соцсервис».

«С сентября 2018 года между госведомствами через электронную систему “Тундук” проведен обмен 4,5 млн информации. Это намного ускоряет и улучшает работу между госорганами. К примеру, упростилась выплата единовременной помощи при рождении ребенка “балага сүйүнчү”», — сказал Абылгазиев.

Он добавил, что, благодаря цифровизации, не нужно запрашивать справки в бумажном виде для участия в тендерах.

«Благодаря запуску проекта “Безопасный город” количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 61%, число жертв уменьшилось на 59%. Теперь мы начинаем второй этап проекта», — сказал премьер-министр.