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Президент России Владимир Путин встретился с экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в Кремле. Последний вылетел в Россию на частном самолете с военной базы ОДКБ из кыргызского города Кант 24 июля.

«Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем. Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане», — заявил Путин журналистам.

По словам Путина, Кыргызстан сейчас нуждается в политической стабильности.

«Моя позиция хорошо известна. И до него [до Атамбаева] я эту позицию тоже довел. Я считаю, что Кыргызстан это наш союзник, близкое нам государство, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум, два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана», — заявил он.

Путин считает, что кыргызстанцы должны объединиться вокруг действующего лидера Сооронбая Жээнбекова.

«У нас много планов сотрудничества с Кыргызстаном. И мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать», — добавил Путин.

Атамбаев вылетел в Москву после того, как трижды проигнорировал вызовы на допрос в МВД Кыргызстана. Повестки начали приходить Атамбаеву после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности. Он планирует вернуться обратно в Кыргызстан 25 июля, но уже неоднократно заявлял, что на допрос идти не собирается.

Попытки преследования Атамбаева происходят на фоне его ссоры с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Их конфликт длится с весны 2018 года, когда бывший президент возмутился тем, что Жээнбеков усомнился в итогах его кампании по борьбе с коррупцией.