Баткен 24 июля (фото иллюстративное). Автор: Жениш Айдаров / RFE / RL

Погранслужба Кыргызстана сообщила, что утром 25 июля в Баткенской области открыли дороги Баткен – Исфана и Исфара – Ворух. Дороги были перекрыты два дня назад из-за конфликта между жителями кыргызского села Акcай и таджикского анклава Ворух.

Полпред правительства в Баткенской области Акрам Мадумаров сообщил, вице-премьер-министры двух стран решили провести совместное расследование конфликта.

«Завтра планируется встреча двух президентов [Кыргызстана и Таджикистана] в Аксае. Мы думаем, что стороны обсудят вопросы границ и придут к единому решению», — сказал Мадумаров «Азаттыку».

По данным кыргызской погранслужбы, на 25 июля обстановка на приграничной территории с Таджикистаном «относительно стабильная». Пограничники несут службу в усиленном режиме.

Пограничные наряды обеих стран патрулируют границу. Продолжаются разъяснительные работы среди местного населения о недопущении эскалации конфликта.

Конфликт между жителями села Ак-Сай и анклава Ворух произошел 22 июля. По предварительной версии, ссора произошла из-за спорно установленного флагштока. Между людьми завязалась словесная перепалка, которая переросла в закидывание друг друга камнями.

По последним данным кыргызских властей, пострадали 17 человек, у некоторых из них огнестрельные ранения. Таджикская сторона заявила об одном погибшем и десяти пострадавших.

Из-за конфликта кыргызские власти перевезли больше 650 жителей Аксая в город Баткен. После открытия дорог, 25 июля, жители вернулись в Аксай.

Читайте еще: На кыргызско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт, есть пострадавшие. Подробно