Кыргызские власти перевезли 315 жителей приграничного кыргызского села Аксай в город Баткен из-за конфликта с жителями соседнего таджикского Воруха. Большинство эвакуированных — женщины и дети.

Большую часть из них разместили во временных палаточных лагерях, а еще часть эвакуированных размещена в зданиях школ.

Пресс-секретарь гуманитарной организации Красный Полумесяц в Кыргызстане Бегимай Асанова сообщила «Клоопу», что эвакуированные шокированы, но никакой паники среди них не было.

«Мы уже предоставили им воду, продукты питания по запросу от МЧС. Мы также предоставили пять палаток, в которых размещена часть эвакуированных […] Их все устраивает, но женщины больше переживают из-за детей, которым нужны гигиенические наборы, продукты питания», — сказала она.

По ее словам, среди эвакуированных жителей очень мало мужчин, потому что почти все из них остались в Аксае. Пока неизвестно, сколько дней жителям села придется провести в Баткене.

Эвакуация жителей произошла из-за конфликта между жителями Аксая и Воруха, который произошел вечером 22 июля.

По последним данным кыргызских властей, пострадали 14 человек, у некоторых из них огнестрельные ранения. Таджикская сторона заявила об одном погибшем и десяти пострадавших.

По предварительной версии, ссора между местным населением произошла из-за спорно установленного флагштока. Между людьми завязалась словесная перепалка, которая переросла в закидывание друг друга камнями.

На место конфликта вылетел вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Раззаков. Информагенство 24.kg сообщило, что по факту конфликта возбуждено уголовное дело.

Не первая эвакуация

Это вторая эвакуация жителей села Аксай в этом году из-за приграничных конфликтов между кыргызстанцами и таджикистанцами.

В середине марта местных жителей перевезли в Лейлекский район Баткенской области из-за очередного конфликта на границе с жителями таджикского анклава Ворух.

Приграничная ссора между жителями двух стран вылилась в потасовку, а затем в перестрелку. По информации таджикских властей, в ходе столкновений погибло двое их граждан, а 18 — пострадали. Кыргызская сторона сообщила только о трех раненых со своей стороны.

Стычка между местными жителями повторилась в апреле. Тогда кыргызская погранслужба сообщала о пятерых раненых.