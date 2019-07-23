Клен в Ботаническом саду им. Гареева

Инициатором предлагаемого законопроекта стала депутатка от фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашева. В разговоре с «Клоопом» она сказала, что вместе с ней над законопроектом работают другие коллеги по фракции. Его вынесут на общественное обсуждение в сентябре.

Если депутаты парламента примут закон, то благодаря ему в стране введут регистрацию каждого дерева. Депутатка надеется, что эти меры помогут в борьбе с массовой вырубкой деревьев.

«Когда не ведется регистрация, то за сруб деревьев ничего не предусматривается. Когда уже каждое дерево будет на учете, тогда за каждое дерево можно будет спросить», — объяснила Мамашева.

По ее словам, на данный момент в действующих законах Кыргызстана не прописана защита зеленых насаждений. «Как только не выпиливали деревья, пока строили новые дороги. Мы решили через законопроект решить эту проблему», — добавила Мамашова.

В законопроекте также пропишут методологию, по которой будет определяться компенсация за каждое вырубленное дерево.

«Мы также вводим понятие, что не менее 20% прилегающей территории любого нового здания было высажено зелеными насаждениями. Например, если 20% территории “Азия Молла” было бы высажено [деревьями], то там был бы сквер», — сказала депутатка.

Разработкой методологии по определению компенсации занимаются экоактивисты из организации «Инициатива Арча». По их данным, за каждое вырубленное взрослое дерево городу выплачивается компенсация — в среднем 6,5 тысяч сомов. Эти средства идут на дальнейшее озеленение города.

По словам активистов, действующая компенсация не покрывает ущерба, потому что саженец стоит в среднем 9,5 тысяч сомов.

«Инициатива Арча» подсчитала, что на замену одного срубленного взрослого дерева необходимо высадить более 200 саженцев.

Жители Бишкека неоднократно критиковали власти за массовую вырубку деревьев в городе ради расширения и строительства дорог. Так в 2017 году вырубили около 3 тысяч деревьев и посадили при этом чуть более 10 тысяч саженцев.

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