Что известно на данный момент:

По данным Государственной погранслужбы Кыргызстана, в результате конфликта пострадали пять человек — они получили ранения. «Азаттык» со ссылкой на Баткенскую областную больницу сообщил о восьми пострадавших. Издание Kaktus Media со ссылкой на Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщило о 14 пострадавших.

На место конфликта вылетел вице-премьер-министр Жениш Разаков — он сообщил об этом информагенству 24.kg. «Ситуация остается сложной. Но подробности сообщу, когда прибуду туда. Состоится ли запланированная ранее встреча президентов Кыргызстана и Таджикистана на этой территории, не могу пока сказать», —сказал Разаков.

Также в Баткенскую область направился и председатель погранслужбы Кыргызстана Уларбек Шаршеев.

Таджикское издание «Озоди» сообщило, что один человек погиб, а еще пятеро получили ранения. По словам местного жителя, «оружие было применено с кыргызской стороны». По словам врача местной больницы, состояние пострадавших «тяжелое».

Госпогранслужба Кыргызстана сообщила, что обстановка на границе утром 23 июля «относительно стабильная», но пограничников перевели на усиленный режим службы. Движение по трассе Исфана — Ворух перекрыто.

«Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана, а также представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации», — говорится в сообщении погранслужбы Кыргызстана.

Что еще известно о конфликте:

Конфликт между жителями кыргызского села Аксай и таджикского села Ворух начался вечером 22 июля.

По версии Государственной погранслужбы Кыргызстана, причиной ссоры между жителями стала установка флагштока, который установили жители таджикского Воруха.

«Жители села Аксай выступили против установки флагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего ружья», — говорится в сообщении погранслужбы Кыргызстана.

По версии Таджикистана, жители кыргызского села Аксай «препятствовали установлению флага, самовольно выкопали землю, установили надпись “Аксай” и флаг своей страны».

«Поскольку граждане Кыргызстана выполнили этот акт на территории Таджикистана, жители Воруха воспротивились им. В результате между жителями двух стран возник конфликт», — говорится в сообщении Погранвойск ГКНБ Таджикистана.

Не первый конфликт

Раздоры между жителями Аксая и Воруха периодически происходят из-за того, что границы между Кыргызстаном и Таджикистаном не согласованы.

Один из последних крупных конфликтов произошел в марте 2019 года: поводом стало строительство кыргызской дороги Аксай—Тамдык в объезд таджикского анклава.

Приграничная ссора вылилась в потасовку, а затем в перестрелку. По информации таджикский властей, в ходе столкновений погибло двое их граждан, а 18 — пострадали. Кыргызская сторона сообщила только о трех раненых со своей стороны.

В период конфликта кыргызские и таджикские власти перекрывали дороги, но позже трассы открыли. Власти Кыргызстана и Таджикистана договорились, что строительство дороги Аксай—Тамдык будет продолжено.