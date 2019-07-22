Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил вечером 22 июля, что планирует вылететь в Россию в среду, 24 июля.

«Откуда и как я улечу, не знаю, это решает приглашающая сторона. Кто приглашает, я не могу сказать, так как не спрашивал у них, можно ли говорить об этом […] В России у меня много друзей […] Думаю, на два дня [поеду]», — сказал Атамбаев.

Он добавил, что не боится того, что его могут не пустить обратно в Кыргызстан.

«Как это меня не впустят? Это же моя страна, моя родина. Это же пока Кыргызстан, а не какой-то колхоз», — сказал Атамбаев.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший президент собирается встретиться в России с бывшим главой Федеральной таможенной службы Андреем Бельяниновым.

Бывший президент также заявил, что бизнесмену Омурбеку Бабанову также стоит вернуться в Кыргызстан — по словам Атамбаева, его «в обиду не дадут». Бабанов покинул Кыргызстан после того, как проиграл президентские выборы преемнику Атамбаева Сооронбаю Жээнбекову.

Сторонники Атамбаева заявили 19 июля о вероятном силовом захвате Атамбаева после того, как он в третий раз отказался идти на допрос в МВД.

Хотя захвата не произошло, возле резиденции Атамбаева постоянно дежурят представители «Народного штаба» на случай каких-либо действий со стороны правоохранительных органов.

После этого Атамбаев сказал, что возможно поедет в Россию на «пару дней». Он заявил, что не исключает возможности его задержания с применением силы до вылета из Кыргызстана.

Попытки преследования Атамбаева происходят на фоне его ссоры с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Их конфликт длится с весны 2018 года, когда бывший президент возмутился тем, что Жээнбеков усомнился в итогах его кампании по борьбе с коррупцией.