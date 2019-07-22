Власти Тюпского района обнаружили 244,7 гектаров дикорастущей конопли, но уничтожили из них пока только шесть гектаров. В общем было уничтожено около двух тонн травы.

Мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли проходят в Иссык-Кульской области ежегодно — в 2018 году сообщили, что в Караколе милиция уничтожила 600 килограммов дикорастущей травы.

В 2015 году на территории трех районов Иссык-Кульской области обнаружили 548 гектаров дикорастущей конопли, но из них было уничтожено только 14 гектаров. Общий вес уничтоженной травы составило более 39 тонн.