Заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов 22 июля приехал в дом Алмазбека Атамбаева. Он хотел узнать, почему Атамбаев не пришел на допросы, а также объяснил, зачем бывшего президента вызывают в Следственную группу. По информации Kaktus Media, Каниметов разговаривал со сторонниками Атамбаева около 10 минут, после чего уехал.

Его советница Кундуз Жолдубаева рассказала «Клоопу», что Каниметов приехал поговорить с представителями «Народного штаба».

«[Замминистра] не требовал личную встречу с экс-президентом. Он лишь хотел встретиться с представителями Атамбаева. Мы с ним не говорили о [возможном] задержании», — сказала Жолдубаева.

Ранее адвокат бывшего президента Сергей Слесарев заявлял, что вызовы Атамбаева на допросы в МВД — незаконны.

Сторонники Атамбаева заявили 19 июля о вероятном силовом захвате Атамбаева после того, как он в третий раз отказался идти на допрос в МВД.

Хотя захвата не произошло, возле резиденции Атамбаева постоянно дежурят представители «Народного штаба» на случай каких-либо действий со стороны правоохранительных органов.

После этого Атамбаев сказал, что возможно поедет в Россию на «пару дней». Он заявил, что не исключает возможности его задержания с применением силы до вылета из Кыргызстана.

Попытки преследования Атамбаева происходят на фоне его ссоры с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Их конфликт длится с весны 2018 года, когда бывший президент возмутился тем, что Жээнбеков усомнился в итогах его кампании по борьбе с коррупцией.