В соцсетях 20 июля появилось обращение предположительно от милиционеров Аламединского РОВД Чуйской области на имя президента Сооронбая Жээнбекова. Милиционеры пожаловались на тяжелые условия работы во время проезда правительственных кортежей.

В своем послании авторы утверждают, что их «заставляют выезжать на охрану кортежа за свой счет», после чего они стоят «на полях по пять-шесть часов без воды и еды».

«Мы не имеем возможности полноценно заниматься своими прямыми обязанностями. Район у нас очень протяженный, приходится добираться своим ходом, за свои деньги, чаще всего на такси, а это на четыре-пать часов раньше назначенного времени», — говорится в анонимном обращении к президенту.

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева сообщила «Клоопу», что Совбез поручил проверить озвученную в обращении информацию.

«МВД рекомендовано проверить указанные факты. Насколько нам известно, [министерство] проводит служебное расследование. Дождемся результатов», — сказала Стамалиева.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области «Клоопу» сообщили, что из-за распространенного в соцсетях опубликованного сообщения начато служебное расследование.

«В настоящее время руководством ГУВД Чуйской области опубликованное письмо взято под контроль […] Охрана первых лиц государства сотрудниками милиции осуществляется на короткое время, а именно не более трех-четырех часов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В последний раз милиционеры обеспечивали безопасность кортежей глав государств, которые приехали в Бишкек на саммит ШОС 13-14 июня. Жители города были сильно возмущены перекрытием дорог и другими неудобствами из-за саммита.

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