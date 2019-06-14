С 13 по 14 июня в Бишкеке проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Кыргызстан прибыли главы девяти государств, которые подписали документы о дальнейшей работе организации.
Однако во время проведения саммита горожан больше заботили не визиты зарубежных президентов и повестка их встреч, а проблемы, возникшие в Бишкеке из-за саммита.
Все центральные улицы города иногда перекрывали автобусами.
Милиционеры не давали горожанам нормально передвигаться по улицам из-за постоянных кортежей. Пешеходы не могли было перейти проспект Чуй и другие центральные улицы, а правоохранители советовали им стоять подальше от перекрёстков, пока не проедут кортежи. Многие пассажиры покидали транспорт и добирались до места назначения пешком.
В Центре экстренной медицины Бишкека сообщили, что из-за саммита увеличились опоздания скорой помощи, хотя нагрузка была примерно такой же как и в обычные дни.
По улице Киевской машины стояли в пробке более часа. Издание «АКИпресс» сообщило, что водители выходили из машин и знакомились друг с другом, живо обсуждая создавшуюся ситуацию. Ситуация на других улицах была похожей.
Также власти города ограничили работу продавцов в подземных переходах столицы на центральных улицах ради безопасности. Кроме этого, в гипермаркетах по пути следования кортежей запретили продавать алкоголь.