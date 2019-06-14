С 13 по 14 июня в Бишкеке проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Кыргызстан прибыли главы девяти государств, которые подписали документы о дальнейшей работе организации.

Однако во время проведения саммита горожан больше заботили не визиты зарубежных президентов и повестка их встреч, а проблемы, возникшие в Бишкеке из-за саммита.

Все центральные улицы города иногда перекрывали автобусами.