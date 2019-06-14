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С 13 по 14 июня в Бишкеке проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Кыргызстан прибыли главы девяти государств, которые подписали документы о дальнейшей работе организации.

Однако во время проведения саммита горожан больше заботили не визиты зарубежных президентов и повестка их встреч, а проблемы, возникшие в Бишкеке из-за саммита.

Все центральные улицы города иногда перекрывали автобусами.

Ты думал/а автобусы нужны, чтобы возить людей? (ахахахахха) нет(!) они для того, чтобы дороги перекрывать

Publicerat av Ислам Розиев Fredag 14 juni 2019

Милиционеры не давали горожанам нормально передвигаться по улицам из-за постоянных кортежей. Пешеходы не могли было перейти проспект Чуй и другие центральные улицы, а правоохранители советовали им стоять подальше от перекрёстков, пока не проедут кортежи. Многие пассажиры покидали транспорт и добирались до места назначения пешком.

Улицу просто перекрыли! Перекрыли! Автобусом, людей просят пройти назад остановки, наверное, что бы не подумали что…

Publicerat av Perizat Saitburkhan Torsdag 13 juni 2019

В Центре экстренной медицины Бишкека сообщили, что из-за саммита увеличились опоздания скорой помощи, хотя нагрузка была примерно такой же как и в обычные дни.

По улице Киевской машины стояли в пробке более часа. Издание «АКИпресс» сообщило, что водители выходили из машин и знакомились друг с другом, живо обсуждая создавшуюся ситуацию. Ситуация на других улицах была похожей.

Продам машину на пересечении Московской-Молодой Гвардии и куплю любую другую ближе к пр.Мира.

Publicerat av Adyl Zhaparkulov Torsdag 13 juni 2019

Стою в «шанхайской» пробке. Гребанный саммит, гребаные диктаторские страны, гребанные президенты. Чтобы вас всех свергли, сняли неприкосновенность и посадили. Свободу Тайваню!

Publicerat av Nurbek Akbar Torsdag 13 juni 2019

Также власти города ограничили работу продавцов в подземных переходах столицы на центральных улицах ради безопасности. Кроме этого, в гипермаркетах по пути следования кортежей запретили продавать алкоголь.

Соавтор: Милана Синиси

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