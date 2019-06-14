ГУВД Бишкека сообщило, что мужчина пришел в отделение милиции 14 июня. По его словам, инцидент произошел вечером 13 июня в районе Аламединского водохранилища.

«К нему пристали четверо неизвестных мужчин и женщина. Он испугался и показал служебное удостоверение военнослужащего», — говорится в сообщении милиции.

Мужчина добавил, что пистолет, который он достал — игрушечный, а он решил его показать, чтобы от него отстали.

«При этом он указал, что никогда не работал в органах внутренних дел и попросил прощения за то, что ему пришлось представиться участковым», — сообщили в милиции.

Тем не менее, мужчина действительно служил в Национальной гвардии с 2016 по 2017 год, но он не сдал служебное удостоверение, а срок документа истек еще в 2018 году.

Милиция Бишкека выясняет все обстоятельство этого инцидента.

14 июня в соцсетях опубликовали видео, где где два человека остановили машину, за рулем которой сидел пьяный мужчина. Во время разговора со снимающими мужчина показал удостоверение сотрудника Нацгвардии.

После того, как свидетели попытались пристыдить его тем, что сотрудники правоохранительных органов не должны себя так вести, мужчина достал пистолет и взвел его со словами: «Нам же по барабану, сука, блядь, стрелять будем!».