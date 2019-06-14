В соцсетях опубликовали фотографии табличек из гипермаркета «Фрунзе» с запретом на продажу алкогольной продукции из-за саммита ШОС.

«К нам пришло письмо от мэрии Бишкека о том, что нужно временно приостановить продажу ликеро-водочных изделий. Это было связано с обеспечением общественной безопасности и правопорядка именно на тех участках города, где проезжают участники ШОС», — сказала замглавы отдела маркетинга гипермаркетов «Фрунзе» Натали Каширина.

По ее словам, ограничение коснулось только 4-5 гипермаркетов. Также мэрия попросила их провести с всеми сотрудниками беседу о «соблюдении правопорядка» перед саммитом ШОС.

В сети гипермаркетов «Глобуса» сообщили, что им подобное требование от мэрии не поступало.

В самой мэрии сказали, что уточнят информацию по этому вопросу.