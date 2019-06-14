«Элита под зонтом — ведь элиту надо холить и лелеять», — сыронизировал Бекешев.

Сам Рыспаев объяснил после критики, что не относил себя к элите, а лишь процитировал «Википедию». «Я не говорил, что сам отношусь к элите. Я сказал, что в стенах парламента сидит политическая элита. Об этом даже написано в “Википедии”», — пояснил нардеп.

Бекешев сейчас находится в Нью-Йорке, США, где принимает участие в 12 сессии государств-участников Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью.