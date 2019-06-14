10-месячного Путина Айдарова назвали в честь российского лидера, потому что его дедушка Камалдин Айдаров восхищается президентом России, а также хочет, чтобы у его внука был «такой же твердый характер».

«Он родился летом прошлого года. Мой папа решил назвать его Путин, мы не были против», — рассказал отец мальчика «АКИпрессу».

В Государственной регистрационной службе Кыргызстана подтвердили выдачу свидетельства о рождении на имя Путина Айдарова.

Владимир Путин — действующий президент России, он возглавил страну в 2000 году, и с тех пор четыре раза избирался на этот пост.