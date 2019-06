View this post on Instagram

Авторитарный режим не привык к протестам и требует от народа признать очередные нелегитимные выборы. Но Токаева никто не выбирал – это доказали события последних дней. Мы не будем подчиняться фальшивой ВЛАСТИ Мы не признаем выборы президента легитимными. Мы не признаем их результаты. Токаев не мой президент! — Өктемшіл режим өзіне бағытталған наразылыққа үйренбеген, сондықтан да ол халықты әдеттегі әділсіз сайлау шешімімен мойындатпақшы. Дегенмен, Тоқаевты ешкім сайлап алған жоқ – оған соңғы күндердің оқиғалары дәлел. Біз биліктің жалған ауысымына тізе бүкпейміз! Біз президенттік сайлауды заңды деп санамаймыз! Біз олардың нәтижесін мойындамаймыз! Тоқаев – менің презиндентім емес! #qazaqkoktemi