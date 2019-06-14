«Авторитарный режим не привык к протестам и требует от народа признать очередные нелегитимные выборы. Но Токаева никто не выбирал — это доказали события последних дней. Мы не будем подчиняться фальшивой власти. Мы не признаем выборы президента легитимными. Мы не признаем их результаты. Токаев не мой президент!» — говорится в описании к публикации.

Президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня, победу на них одержал Касым-Жомарт Токаев. Он — ставленник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который бессменно правил страной почти 30 лет.

После выборов в крупных городах Казахстана прошли массовые митинги, которые жестко подавлялись полицией. За участие в акциях протеста к административной ответственности привлекли 957 человек.

Большая часть задержанных получила административные аресты, а оставшихся оштрафовали и вынесли предупреждения.

Избранный президент Казахстана заявил, что протесты — «выбор людей», однако позже сказал, что «эти граждане пользовались информацией извне, подталкивались к незаконным действиям, ставили под угрозу спокойствие и безопасность других граждан».

Правоохранительные органы заявили, что задержанные были сторонниками «Демократического движения Казахстана», которое в стране признано экстремистским, а его лидер Мухтар Аблязов был вынужден бежать из Казахстана.

12 июня Аблязов также призвал жителей Алматы выйти на митинги против итогов выборов — тогда полиция задержала более 200 человек.