«Тут, оказывается, нельзя. Все, мы уезжаем. Ну, я под градусом», — признался мужчина очевидцам, которые снимали его на видео.

«Так работают правоохранительные органы города Бишкек», — прокомментировал действия мужчины оператор.

После того, как свидетели попытались пристыдить его тем, что сотрудники правоохранительных органов не должны себя так вести, мужчина достал пистолет и взвел его со словами: «Нам же по барабану, сука, блядь, стрелять будем!».

«Братан, чего ты снимаешь? […] Братан, удали, чего ты?» — попросил он оператора.

После этого мужчина уехал в неизвестном направлении. Из видео неясно, когда и где конкретно произошел инцидент.

В пресс-службе Генштаба заявили, что у них нет сотрудника по имени Женишбек Тынчтыкбек уулу. По их словам, у мужчины на видео поддельное удостоверение, а кроме того сержантам оружие не выдается.

«Мы отправили запрос в МВД с просьбой принять меры в отношении мужчины на видео», — сообщили в Генштабе.

В ГУВД Бишкека также отрицают, что мужчина на видео их сотрудник, но начали разыскивать этого мужчину. В пресс-службе МВД сообщили о начале проверки.