Пользователи фейсбука опубликовали видео 14 июня, где два человека остановили машину, за рулем которой сидел пьяный мужчина. Во время разговора со снимающими мужчина показал удостоверение сотрудника Нацгвардии.
На служебном удостоверении было указано, что мужчину зовут Женишбек Тынчтыкбек уулу и он военнослужащий Национальной гвардии Кыргызстана в должности старшины роты. Но сам водитель назвался Абдрахмановым.
Он сказал, что приехал с другом порыбачить, но узнал, что рыбалка в этом месте запрещена.
«Тут, оказывается, нельзя. Все, мы уезжаем. Ну, я под градусом», — признался мужчина очевидцам, которые снимали его на видео.
«Так работают правоохранительные органы города Бишкек», — прокомментировал действия мужчины оператор.
После того, как свидетели попытались пристыдить его тем, что сотрудники правоохранительных органов не должны себя так вести, мужчина достал пистолет и взвел его со словами: «Нам же по барабану, сука, блядь, стрелять будем!».
«Братан, чего ты снимаешь? […] Братан, удали, чего ты?» — попросил он оператора.
После этого мужчина уехал в неизвестном направлении. Из видео неясно, когда и где конкретно произошел инцидент.
В пресс-службе Генштаба заявили, что у них нет сотрудника по имени Женишбек Тынчтыкбек уулу. По их словам, у мужчины на видео поддельное удостоверение, а кроме того сержантам оружие не выдается.
«Мы отправили запрос в МВД с просьбой принять меры в отношении мужчины на видео», — сообщили в Генштабе.
В ГУВД Бишкека также отрицают, что мужчина на видео их сотрудник, но начали разыскивать этого мужчину. В пресс-службе МВД сообщили о начале проверки.