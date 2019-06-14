Инцидент произошел 10 июня. Мэр Таласа Айдар Жусупбеков приехал на улицу Оторбаева из-за жалоб местных жителей на незаконную продажу угля в этом районе.

Градоначальник потребовал от продавцов прекратить продажу сырья, но получил отказ.

«На месте продавец угля по имени Муктар начал спорить и попытался ударить меня камнем. Камень попал в мою машину. Стекло было разбито. Не успел оглянуться, как он ударил меня кулаком […] Моему здоровью не было причинено вреда. Однако, мне было морально тяжело, потому что на глазах народа произошла такая ситуация», — цитирует Жусупбекова издание «Турмуш».

По словам мэра, продавцам угля выделили участок в 30 соток для продажи, однако они самовольно выгрузили до 100 тонн сырья в другом месте.

Напавшего на мэра мужчину водворили в изолятор, однако затем суд отпустил его под подписку о невыезде. Милиция зарегистрировала инцидент в едином реестре проступков и преступлений по статье «Хулиганство».