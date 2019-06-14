В пресс-службе МВД сообщили, что по решению суда Динару Сагинбаеву отстранили от должности главврача Национального госпиталя. Такое решение суд принял по просьбе следствия.

Сагинбаеву подозревают в причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Тогда Сагинбаева была главой минздрава.

Экс-министра здравоохранения арестовали 15 мая, но спустя неделю ее отпустили под домашний арест. Она стала ходить на работу, потому что по постановлению суда должна была находиться дома только с 10 вечера до 6 утра.

Кроме Сагинбаевой, по этому делу кыргызские власти задержали экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, экс-генпрокурора Аиду Салянову, а также врачей, поставивших Батукаеву диагноз «лейкоз», который и стал поводом для его освобождения.

Позже выяснилось, что медицинское заключение оказалось поддельным, но криминальный авторитет уже успел покинуть страну.