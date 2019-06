View this post on Instagram

Привет, Айдай из будущего! Надеюсь, ты читаешь это письмо, сидя в маленькой уютной кофейне в Бишкеке после долго перелета из другой страны. Надеюсь, ты будешь чувствовать приятную усталость от выполненной работы и в ближайшие недели в планах будет только чил с друзьями и сон. Надеюсь, к этому времени у тебя за плечами несколько крутых проектов, которые еще никто не делал в Кыргызстане, сотрудничество с мировыми изданиями и, может быть, планы о высшем образовании. Когда-то же я должна получить диплом. Надеюсь, мой брат женился и обзавелся детьми, а мама нянчится с внуками и не требует от меня как можно скорее обзавестись семьей, потому что знает, что я ценю свободу и хочу прежде всего достичь своих целей. Надеюсь, ты наконец-то начала следить за здоровьем — ЗОЖ и все такое. Жизнь не так прекрасна, если что-то болит, особенно хронически. Очень надеюсь, что ты бережешь себя. Надеюсь, ты не сидишь сейчас в скучном офисе, где люди ходят в костюмах, если только это не костюм единорога. Надеюсь, с друзьями и родными все хорошо — надеюсь ты также ценишь свою свободу и независимость и тебя окружают невероятные люди, которым можно довериться и вдохновляться каждый день. Помни, я в тебя верю (хотя бывает нет), все будет хорошо. Все всегда будет хорошо. Айдай :) #ПоступайКакЯ #конкурс_beelinekg @almau_edu @beeline_kyrgyzstan