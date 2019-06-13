Пресс-служба Жогорку Кенеша 13 июня объявила о создании депутатской комиссии по лишению экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности.

В нее вошли 12 депутатов.

• Каныбек Иманалиев (фракция «Ата Мекен»);

• Омурбек Бакиров (фракция СДПК);

• Евгения Строкова (фракция СДПК);

• Кожобек Рыспаев (СДПК);

• Максатбек Эгембердиев (СДПК);

• Талант Мамытов (фракция «Республика — Ата Журт»);

• Бактыбек Райымкулов (фракция «Республика — Ата Журт»);

• Жыргалбек Турускулов (фракция «Республика — Ата Журт»);

• Алтынбек Жунус уулу (фракция «Онугуу-Прогресс»);

• Бактыбек Турусбеков (фракция «Бир Бол»);

• Канатбек Исаев (фракция «Кыргызстан»);

• Алмазбек Токторов (фракция «Кыргызстан»).

Депутаты решили создать комиссию по вопросу лишения Атамбаева неприкосновенности, после его слов о «сопливом парламенте» — об этом экс-президент заявил 8 июня, выступая перед своими сторонниками в СДПК.

Представитель СДПК Кундуз Жолдубаева заявила, что «народ не даст арестовать экс-президента».

16 мая президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о механизме лишения неприкосновенности экс-президентов. Документ вводит новую процедуру, по которой бывшего главу государства могут лишить защиты перед правосудием, и соответственно привлечь к ответственности — но только за те дела, которые он совершал в бытность президентом.

Закон также запрещает бывшим президентам заниматься политической деятельностью, например, быть членом партии или её возглавлять — за это его могут лишить пожизненного обеспечения, которое гарантировано всем экс-президентам.

В Кыргызстане только два человека со статусом экс-президента — это Роза Отунбаева, возглавившая Кыргызстан сразу после апрельской революции 2010 года, и Алмазбек Атамбаев, избранный в 2011 году сроком на шесть лет.