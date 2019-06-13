Гуламжан Анарбаев. Фото: Султан Досалиев / Пресс-служба президента КР



Председатель Госслужбы финансовой разведки Гуламжан Анарбаев подтвердил, что он является сватом семье Матраимовых. Его ведомство совместно с финполом проверяет данные «Азаттыка» о том, что семья Матраимовых может быть причастна к выводу 700 млн долларов из Кыргызстана.

«20 лет назад моя младшая сестра стала невесткой семьи Матраимовых. Их старшему сыну уже 19 лет. Разве правильно будет их развести из того, что меня критикуют? Также неправильно все смешивать с работой», — сказал Анарбаев.

Его заявление распространила пресс-служба ведомства. Однако там не смогли ответить «Клоопу», кто именно из братьев Матраимовых женат на его сестре.

Анарбаев утверждает, что между ним и Матримовыми нет никаких отношений и их ничего не объединяет.

«Они идут своей дорогой, мы своей. Хотел бы развеять слухи о том, что я являюсь сватом депутата Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова. Уверяю, что эта информация не соответствует действительности […] Асылбека Шариповича видел только по телевизору, лично не знаком с ним», — заявил глава финразведки

Ранее глава Госфинанразведки Гуламжан Анарбаев опроверг изданию «Спутник», что его сестра замужем за Русланом Матраимовым. О родственных связях Анарбаева и Матраимовых заявила депутатка парламента Ирина Карамушкина.

Она написала на своей странице в фейсбуке, что Анарбаев является сватом семьи Матраимовых , и что младший из братьев Матраимовых — Руслан — женат на сестре главы Госфинразведки.

Заявление Карамушкиной произошло на фоне расследования имущества члена семьи Матрамовых — экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова. Финполиция уже более 5 месяцев проверяет его имущество.

По словам депутата и старшего из братьев Матраимовых — Искендера, проверяют имущество всей их семьи.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уже дважды поручал ведомствам ускорить проверку имущества Матраимовых.

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