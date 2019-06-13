Депутат парламента Искендер Матраимов прокомментировал затянувшийся процесс проверки имущества его семьи, которую финансовая полиция начала еще в январе по поручению президента Сооронбая Жээнбекова.

«Нас Матраимовых, знаете, много. На данный момент все наше имущество проверяют. И мое имущество проверяют», — сказал депутат в интервью изданию «Настоящее время».

Он добавил, что затянувшаяся проверка не связана с тем, что у него и его родственников много имущества.

«Нет. Знаете что? У них, наверное, свои какие-то секреты. Они проверяют. Почему обязательно должно быть много имущества? Проверяют. Скоро они закончат», — заверил Матраимов.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев неоднократно поручал финполу ускорить проверку имущества экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, но несмотря на это финполиция не комментирует ход следствия.

За последние несколько недель семья Матраимовых несколько раз оказывалась в центре общественного обсуждения. Это было связано с тем, что журналисты «Азаттыка» выпустили расследование, в котором заявили, что Матраимовы могли быть причастны к выводу из Кыргызстана 700 млн долларов.

Искендер Матраимов опроверг их доводы и назвал расследование «заказом». Он добавил, что с подачи экс-президента Алмазбека Атамбаева, ситуация вокруг их семьи носит «политический характер и их стараются очернить».

Его брат Райымбек Матраимов, который раньше был замглавы таможни, также обратился к Атамбаеву и призвал того прекратить очернение его семьи. Все это происходит на фоне затянувшегося конфликта между Атамбаевым и его преемником президентом Сооронбаем Жээнбековым.