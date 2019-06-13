Журналисты «Кактуса» сообщили, что в госрезиденции «Ала-Арча» отключили трансляцию встречи президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и председателя Китая Си Цзиньпина.

Журналисты наблюдали за встречей глав государств по LED-экранам. Такую практику пресс-служба президента ввела после того, как главой Кыргызстана стал Сооронбай Жээнбеков.

В администрации президента объяснили, что трансляцию отключили, потому что закончилась официальная часть встречи, а остальное не для прессы. Но журналисты утверждают, что трансляция отключилась посреди слов Жээнбекова о кыргызско-китайских экономических проектах.