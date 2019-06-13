Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и глава КНР Си Цзиньпин. Фото: пресс-служба кыргызского президента

Главы Кыргызстана и Китая встретились друг с другом 13 июня в Бишкеке. Си Цзиньпин приехал в Кыргызстан с государственным визитом, а затем он примет участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества.

Главы государств подписали около 20 двусторонних соглашений об инвестиционном сотрудничестве и партнерстве, а также сделали несколько заявлений.

Сооронбай Жээнбеков:

Тайвань — это часть Китая. Жээнбеков подтвердил Си Цзиньпину позицию Кыргызстана по «тайваньскому вопросу». Власти Китая считают остров Тайвань частью своей стран, но сами тайваньцы хотят независимости и подчиняются своему правительству — Китайской Республике. Независимый статус Тайваня признали 17 стран.

«Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики – единственно законное правительство, представляющее весь Китай», — заявил Жээнбеков.

Этнические меньшинства — внутреннее дело Китая. «Вопрос, касающийся национальных меньшинств Китая, является сугубо внутренним делом Китая. Хотел бы особо подчеркнуть и выразить свою поддержку вашей позиции в данном вопросе»,— сказал Жээнбеков.

Правозащитные организации обвиняют власти Китая в преследовании и заключении представителей этнических меньшинств — уйгуров, казахов и кыргызов — в «лагеря перевоспитания». По данным Human Rights Watch, в лагерях держат от 1 до 3 млн человек. Там к ним применяют физические и психологические пытки.

Борьба с силами зла. Президент Кыргызстана заявил, что страна разделяют политику Китая по борьбе «с тремя силами зла» — терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

«Вопросы обеспечения мировой и региональной безопасности и стабильности традиционно остаются одним из приоритетов внешней политики Кыргызстана и Китая», — сказал глава Кыргызстана.

Власти Китая объясняют свою политику к этническим меньшинствам, как борьбу с радикализмом и экстремизмом. Также китайские власти опасаются сепаратизма внутри страны — независимости Тайваня, Гонконга и Синьцзяня.

Кыргызстан и Китай добрые друзья, но есть противники такой дружбы. Жээнбеков заверил китайского лидера, что Кыргызстан «добрый друг, сосед, верный и надежный партнер» для Китая.

Кыргызский президент опасается, что есть противники «крепкой дружбы между Кыргызстаном и Китаем», которые пытаются дискредитировать отношения между странами.

«Мы рассматриваем Китай в качестве главного партнера и заинтересованы развивать взаимную торговлю и продвигать совместные инвестиционные проекты», — заявил Жээнбеков.

Си Цзиньпин:

При Жээнбекове в Кыргызстане стало лучше. Глава Китая заявил, что Кыргызстан изменился в лучшую сторону и кыргызский народ стал счастливее.

«Особенно после вступления в должность вы [Сооронбай Жээнбеков] разработали ряд мер по содействию динамическому развитию, социальной гармонии, стабильности, борьбе с коррупцией, улучшению благосостояния народа — успехи налицо», — сказал глава КНР.

Поднимем отношения между странами на новый уровень. По словам Си Цзиньпиня, отношения Кыргызстана и Китая основаны на взаимоуважении и равенстве.

«Мы готовы вместе с Кыргызстаном развивать дух вековой дружбы Китая и Кыргызстана, наращивать взаимовыгодные сотрудничества во благо народов. Готов в рамках своего визита вместе с вами, господин президент, спланировать многоплановое сотрудничество двусторонних отношений, и поднять их на новый уровень», — сказал он.