На улице Аскара Шакирова в Оше вырубят сотни деревьев. Фото: Адилет Абдырасул уулу

Мэрия города Ош собирается вырубить 400 деревьев на улице Аскара Шакиров и 102 дерева по улице Уркуи Салиевой возле областной детской больницы ради расширения дорог. Таким образом власти хотят избавиться от пробок.

Депутаты городского кенеша поддержали решение мэрии на сессии 14 мая.

«Мэрия просила разрешение на вырубку деревьев. Депутаты поддержали их, но не все. Они вырубают те деревья, которые мешают строительству дороги», — заявил представитель городского кенеша Кутман Камчыбеков.

В пресс-службе мэрии сообщили, что на улице Аскара Шакирова дорога будет полностью отремонтирована, а улица Уркуи Салиевой будет расширена для того, чтобы машины скорой помощи могли свободно передвигаться. Вырубка деревьев начинается в июне.

«Невозможно расширить дорогу, не вырубая деревья. Поэтому мы вынуждены вырубить их», — сказал пресс-секретарь мэрии Азамат Абсаттаров.

Местные власти обещают высадить новые деревья вместо старых, но пока неизвестно, когда это произойдет и сколько зеленых насаждений посадят.

Начальник ошского «Зеленхоза» Айгуль Наватова выступает против вырубки деревьев, но она обязана исполнить указ городского кенеша.

«На самом деле мы не должны вырубать деревья, поскольку они улучшают окружающую среду. По идее, надо высадить новые деревья вместо вырубленных. Но вместо них строят дорогу. И это законно», — сказала Наватова.

Вырубка деревьев

Власти Бишкека ежегодно вырубают деревья на улицах столицы, несмотря на протесты жителей и активистов. Власти объясняют необходимость вырубки тем, что они обязаны строить дороги на выделенные гранты или нужно расширять дороги, чтобы было меньше пробок в столице.

Расширение дорог не уменьшает количество пробок, а, наоборот, увеличивает их. Международный опыт показал, чем больше строится дорог, тем больше появляется машин, которые заполняют эти дороги. Об этом подробнее написал блоггер и международный финансист Данияр Айтман.

Активисты показали своим экспериментом с тепловизором в 2017 году, что при температуре воздуха +26 градусов здания и дороги без деревьев нагреваются до 45 градусов, в то время как температура в тени 20 градусов.