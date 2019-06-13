Депутат парламента Кожобек Рыспаев в интервью govori.tv объяснил значение термина «элита», процитировав статью в Википедии. Ранее Рыспаева раскритиковали в соцсетях за слова о том, что в парламенте сидит «элита кыргызского народа».

«Я не говорил, что сам отношусь к элите. Я сказал, что в стенах парламента сидит политическая элита. Об этом даже написано в Википедии: Политическая элита — привилегированная группа, которая занимает руководящие позиции во властных структурах и непосредственно участвует в принятии важнейших решений для государства», — сказал Рыспаев.

По словам Рыспаева, не он придумал этот термин, а французский ученый Сорель в 19 веке.

«Я всего лишь имел в виду это понятие, но перед богом мы все равны», — пояснил нардеп.

Рыспаев 12 июня заявил, что в парламенте сидит «элита» в ответ на слова экс-президента Алмазбека Атамбаева о «сопливом» парламенте.

«Каждый человек должен отвечать за свои слова. Тут нет соплей, харчков. Тут сидит элита кыргызского народа, политическая элита. Слова нужно говорить осторожно», — заявил тогда Рыспаев.