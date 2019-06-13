Си Цзинпин и Сооронбай Жээнбеков. Фото: пресс-служба президента Кыргызстана

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил 13 июня во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем, что договоренность о выдаче Китаем 600 млн юаней ($86 млн) была достигнута во время его апрельского визита в Китай.

«Проекты, которые реализуются совместно с Китаем в Кыргызстане имеют социально-экономическое значение и реализуются в сфере энергетики, транспорта и строительства дорог. Рост импорта Кыргызстана с Китаем весьма опережает рост экспорта», — приводит слова Жээнбекова Kaktus.Media.

Он добавил, что при помощи Китая в Кыргызстане реализуются «масштабные проекты, направленные на развитие экономики».

Издание «Спутник» со ссылкой на главу отдела внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова сообщило, что процесс по выдаче китайского гранта уже начался.

Власти Кыргызстана направят грантовые средства на строительство фитосанитарных лабораторий, а также дорог Бишкека. Также власти профинансируют археологические раскопки для «сохранения исторического наследия двух народов».