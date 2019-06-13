Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем Китая Си Цзиньпинем поддержал позицию Китая в вопросе национальных меньшинств.

Осенью 2018 года этнические кыргызы в Китае обратились к властям Кыргызстана за помощью. Они утверждали, что китайские власти начали бороться против экстремизма с помощью «лагерей перевоспитания», многие из них потеряли контакт с оставшимися в Китае родственниками.

«Вопрос, касающийся национальных меньшинств Китая, является сугубо внутренним делом Китая. Хотел бы особо подчеркнуть и выразить свою поддержку вашей позиции в данном вопросе», — обратился Жээнбеков к председателю КНР.

По словам Жээнбекова, Кыргызстан и Китай имеет общую позицию в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

«Кыргызстан всегда будет следовать принципам и нормам всех ранее достигнутым договоренностям и соглашениям между нашими странами. Наша страна является для Китая добрым другом, соседом, верным и надежным партнером», — сказал президент Кыргызстана.

Китайские «лагеря перевоспитания»

Правозащитники из Human Rights Watch (HRW) осенью 2018 года опубликовали доклад о том, как Китай запустил систему общественного контроля в Синьцзян-Уйгурском автономной округе.

По данным организации, китайские власти с конца 2016 года стали массово и безосновательно отправлять мусульман региона в «лагеря перевоспитания». По данным правозащитников, в таких лагерях содержат от 1 до 3 млн человек и применяют к ним физические и психологические пытки.

В ноябре 2018 года радио «Свободная Азия» сообщило об аресте 300 жителей села Кайыз Кызыл-Суйского кыргызского автономного округа Китая — в этом селе проживало около 1500 этнических кыргызов. Их родственники обратились за помощью к властям Кыргызстана.

Но Жээнбеков в декабре 2018 года заявил, что этот вопрос нужно решать «аккуратно и дипломатично».

«У нас тоже в тюрьмах сидят китайцы, но власти Китая нам ничего не кричат. Кыргызы, которые находятся в Китае — граждане Китая, и на них действуют законы Китая. Это не страх, просто нужно быть аккуратнее», — сказал тогда президент.

Также МИД Кыргызстана утверждает, что в китайских «лагерях перевоспитания» нет кыргызов.

Китай для Кыргызстана — стратегический партнер и главный кредитор . Кыргызстан взял в кредит у государственного китайского «Эксимбанка» $1,7 млрд — это более 43% от всего внешнего долга страны. Если Кыргызстан не сможет погасить проценты или кредит, то Китай имеет право потребовать любой актив страны в международном арбитраже.