Апелляционный суд 12 июня признал беженца из Узбекистана Давида Идриссона (настоящее имя Фарход Ташмухамедов) невиновным в подготовке теракта из-за недостатка улик.

По этому делу также проходил обвиняемым кыргызстанец Атабек Абдуллаев, которого оправдали.

Изначально Идриссона признали виновным в подготовке террористической атаки и финансировании терроризма и приговорили к 7 годам лишения свободы.

Шведские следователи нашли у него сотни килограммов химикатов, которые он якобы собирался использовать при взрыве.

«Апелляционный суд, в отличие от окружного суда, считает, что не было доказано, что кто-либо из обвиняемых намеревался использовать химикаты для совершения террористического преступления», — говорится в решении суда.

Однако суд отказался снимать с Идриссона обвинения в финансировании терроризма.

По этому делу все еще остается задержанным еще один уроженец Узбекистана Бахтиер Умаров, которого признали виновным и приговорили к шести месяцам заключения.

Атабека Абдуллаева отпустили из-под стражи 11 марта из-за недостатка доказательств со стороны прокуратуры, после чего он вернулся в Кыргызстан.