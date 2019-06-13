Руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев объяснил, что городские власти решили прикрыть баннером здание с обвалившейся штукатуркой в центре города по улице Киевской из-за приезда зарубежных политиков на заседание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Вы ругаете, говоря, что это мэрия [прикрыла]. Мы потерпим. Но чего ради? За какие грехи? От безысходности решили прикрыть. Что еще можем сделать?» — написал Тулобаев.

По его словам, здание принадлежит частному лицу, и мэрия уже два года просит жителей дома сделать ремонт фасада и даже предлагала им оплатить половину его стоимости. Однако жильцы не могут себе позволить оплатить оставшуюся сумму в 3 млн сомов.

Власти Бишкека во время подготовки города к заседанию ШОС установили на центральных улицах города железные «деревья» , на ветки которых вешаются цветочные горшки, а также сделали несколько инсталляций, за которые их раскритиковали горожане. Также в аэропорту «Манас» сделали ремонт и обновили мебель.

Саммит ШОС пройдет в Бишкеке 13-16 июня. В нем примут участие главы 12 стран — на площадке саммита президенты будут обсуждать международное сотрудничество и проблемы в регионе стран-участниц.